Как стать счастливой парой: пять главных шагов

Каждый человек хочет создать длительные и серьезные отношения, которые в дальнейшем приведут к крепкому браку. Но стать гармоничной и счастливой парой на деле не так уж и просто, ведь любая случайность может запустить семейный кризис. Практикующий психолог Татьяна Огнева-Сальвони рассказала изданию Wday, каких советов стоит придерживаться партнерам.

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Больше свободы

Постоянный контроль, замалчивание обид, страхи — все это серьезно "подрывает" гармонию в отношениях. У каждого партнера должно быть личное пространство, возможность развиваться и проявлять себя. Также в отношениях не стоит скрывать своих тревог, страхов, переживаний, лучше сесть и обсудить какую-то проблему, чем ее замалчивать. Партнерам нужно уметь договариваться и доверять друг другу.

Искренность в выражении потребностей

Если хотите у своего партнера что-то попросить, то делайте это прямо, без намеков, которые могут запутать и привести к конфликту. Научитесь разговаривать спокойно, с уважением, ничего не требуя и не манипулируя.

Ссорьтесь без обвинения и оскорблений

Ссоры происходят в каждой паре и на это может влиять множество факторов: плохое настроение, тяжелый день, сбрасывание напряжения и т. д. Но очень важно во время конфликта не переходить на личности и не обзывать друг друга. Такое поведение лишь накаляет обстановку, ведь сказанные на эмоциях обидные слова уже не вернешь обратно. Если вы видите, что спокойный разговор не получается, тогда на время разойдитесь по разным комнатам, или пусть один из вас выйдет на улицу, подышит свежим воздухом и успокоится.

Личное время и пространство

Не ограничивайте свободу партнера, не запрещайте любимому человеку отдыхать с друзьями, если у него появится такая возможность или заниматься каким-то хобби, даже если оно вам не нравится. Партнерам иногда полезно побыть порознь. Помните, что в отношениях нет места диктатуре.

От улыбки станет всем светлей

Постарайтесь в паре концентрироваться только на положительных вещах, проще относитесь к какой-то проблеме или сложностям. Поддерживайте друг друга, больше шутите и улыбайтесь.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как пережить отношения на расстоянии.

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