Как стать несчастным прямо сейчас: несколько действенных советов

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Павел Зинченко
Интернет переполнен глупыми мотивационными статьями о том, как сделать себя счастливым. Но сегодня мы, в преддверии Нового года, решили пойти от противного и дать тебе несколько советов, чтобы ты почувствовал себя по настоящему несчастным. Спросишь зачем нам это? А просто так, из вредности! Так что наслаждайся.
Как стать несчастным. Фото: Информатор
Посмотри на себя в зеркало
Непременно сделай это после того, как набил брюхо вчерашними пельменями или макаронами. Обязательно посмотри на себя в зеркало. Ну как, красиво, нравится?
Посмотри в окно
Особенно если за ним находится добротная свалка, трамвайная линия или вечно перегруженный трафиком шумный проспект. Лучшее время для этого — когда там по колена грязи или мусора.
Зайди в социальные сети
Зайди в социальную сеть и узнай, что все вокруг тебя живут яркой и красочной жизнью: катаются по Египтам, ходят на тренировки, тусуются по крутым барам, распивают элитку в компании шикарных барышень. А ты и дальше пьешь пиво за десятку, сидя на диване или на лавке в сквере.
Позвони родителям
Обязательно позвони родителям. Ты ж так хочешь, чтобы тебе попромывали мозги на предмет нездорового питания, деградирующего образа жизни, не достойной работы, правда?
Теперь ты точно знаешь, как в уходящем 2020 году неожиданно понять, что ты ничего не стоишь, что все, что ты делал, не стоит и выеденного яйца и никто тебя особо не любит. Но не отчаивайся! Мы знаем, что все выше сказанное — не про тебя, и что прочитав эту статью ты лишь улыбнулся. Желаем тебе новых свершение в 2021 году! Также издание "Комментарии" расскажет, как стать счастливым и радостным человеком в 2021 году.
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