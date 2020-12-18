5 советов, как прожить 2021 год здоровым и счастливым человеком

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Пообещайте себе, что этот год будет отличаться от предыдущих, и следуйте плану, который поможет сохранить выносливость, энергию и приумножит здоровье и счастье. Пять умных советов, как начать 2021 год.

Установите микро-цели

Независимо от того, что вас мотивирует, пересмотрите свои жизненные ценности и работайте в направлении изменения. Эксперты советуют: начните с малого. Достижение маленьких целей, в конечном счете, приведет вас к достижению более крупных. Помните: минута состоит из мгновений, а ваша жизнь – из минут.

Ваша активность на протяжении дня

Мамы чаще всего занимаются активной деятельностью по утрам, что может привести к существенному спаду запасов энергии во второй половине дня. Причиной может быть как обезвоживание организма, так и недостаток сна в ночное время. Как только вы чувствуете надвигающийся спад своей активности, найдите способ, который лучше всего вам подходит – отложите работу на полчаса и погуляйте на свежем воздухе, пейте больше воды, или удовлетворите свой аппетит с помощью здоровых закусок, таких как миндаль или греческий йогурт.

Вода и еще раз вода!

Эксперты советуют пить в день столько чистой воды, сколько вы только можете. Ваше тело может обмануть вас, заставляя думать, что вы голодны, когда как на самом деле вы обезвожены. Симптомами и признаками обезвоживания является вялость, апатия, отсутствие концентрации, нервозность и бледность.

Запустите привычку пить смузи

Приготовление смузи не занимает много времени, а имеет много здоровых приоритетов. Смузи – напиток, полный клетчатки, полезных фруктов и овощей, а также других необходимых питательных веществ. Эти сладкие глотки идеально подходят для завтрака, легкого обеда или питательного перекуса.

Делайте случайные акты доброты

Как объясняют эксперты, случайные акты доброты могут не только поднять ваше настроение, но и снизить кровяное давление, и в целом просто сделать вас счастливее. Привлеките к этому занятию своих детей. Возможность дарить добро другим людям работает не только в интересах этих людей, но и в нашу пользу тоже – это моментально улучшает настроение, заставляя чувствовать себя лучше!

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