Как справиться со стрессом или что такое "эмоциональные перекусы"

Стресс и беспокойство так или иначе случаются в нашей жизни, поэтому важно научиться правильно с этим справляться. Коуч и психолог в школе бизнеса Колумбийского университета Дебора Грейсон Ригель рассказала о том, что же такое "эмоциональные перекусы" и зачем они нужны. Об этом пишет издание segodnya.

Что такое "эмоциональные перекусы". Фото: unsplash

Специалист уверена в том, что если человек ежедневно будет находить время для таких "перекусов", то в скором времени он будет менее раздражительным и нервным. Психолог говорит, что "эмоциональным перекусом" можно считать занятие, от которого вы получаете удовольствие. Например, это может быть прогулка на свежем воздухе, прослушивание любимой музыки или ароматизированная свеча, которая поможет вам успокоиться. Главное – это научиться "питать" свое эмоциональное состояние вещами, которые являются для вас приятными.

А чтобы сделать это было еще проще и легче, Дебора перечислила основные занятия, которые можно отнести к "эмоциональным" перекусам:

• Прогулка на свежем воздухе в обеденный перерыв

• Чашка кофе или чая

• Любимая песня в телефоне

• Несложные физические упражнения

• Обучение чему-то новому. Например, подтянуть английский

• Любимый десерт

• Даже 3 минуты разговора с другом или родственником, который всегда вас выслушает

• Уютная и комфортная одежда

• Любимая книга и фильм

• Небольшой подарок близкому человеку

• Еда, приготовленная собственными руками

• Объятия любимого/любимой

• Свеча с любимым ароматом

• Дыхательная гимнастика

• Картина или рисунок, нарисованный вами

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