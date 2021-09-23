Как сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях: 5 действенных советов

Не существует идеальной жизни, в котором все идет по плану, но можно сделать свои будни менее стрессовыми. Как сохранять спокойствие, когда ситуация выходит из-под контроля — читайте дальше.

Девушка (фото из открытых источников)





Если у вас стало слишком много негатива в жизни, а стресс просто накапливается с каждым днем, то стоит брать ситуацию в свои руки. В телеграмм-канале Психологическая поддержка поделились советами, как сохранять спокойствие в такие моменты.





Именно паника и далеко не приятные эмоции мешают четко видеть ситуацию и решать проблемы. Как сохранять спокойствие в стрессовый период:

Обращайте внимание на тревожные сигналы от организма. Тело реагирует на стрессовые ситуации по-разному, если же это замечать, то можно впоследствии быстро овладеть собой.

Включайте объективность. Иногда ситуация вызывает немало раздражения, возникает ощущение, что вы вот-вот взорвется. Поэтому в такие моменты не надо трезво оценить все вокруг, а не накручивать и не драматизировать.

"Если не можешь изменить ситуацию — измени отношение к ней" — старайтесь в любом случае искать плюсы во всем.

Не спешите с выводами, лучше на время остаться в стороне. К примеру, отвлечься на несколько минут, подышать свежим воздухом.

Воспринимайте происходящее не как проблему, а как очередное задание, которое необходимо решить.





Напомним, как ни крути, но сезон отпусков уже скоро подойдет к концу. Поэтому было бы очень плохо, если бы вы не получили несколько советов, которые помогут разумно и грамотно вернуться к работе. Узнайте, что же нужно сделать, чтобы выход из отпуска не превратился в настоящий стресс. Чаще всего сотрудники чувствуют существенную усталость после того, как выходят на работу. Причем устают уже в первой половине дня, пишет Medikforum. Это совершенно нормально — так организм реагирует на внезапные изменения. Еще вчера вы счастливо отдыхали и, например, расслаблялись на пляже, а сейчас вынуждены сидеть в 18:00 возле компьютера. Также сотрудники могут сталкиваться с нервозностью, раздражением, болями в желудке, отсутствием аппетита, бессонницей. Это все проявления синдрома отмены. Как смягчить все это? В первую очередь тщательно и заранее спланируйте то, как будете возвращаться из отпуска.

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