Как раз и навсегда обуздать свой страх: три самых действенных способа

Страх всегда идет за нами по пятам. Опасение потерять работу, неувереность в успехе запущеного стартапа, неожиданные проблемы в отношениях... Эти, а также и многие другие факторы вызывают у нас тревогу. Это неизбежно. Но каждому из нас вполне под силу взять свой страх под контроль. И сегодня мы поговорим о том, как мужчине лучше всего это сделать. Поможет нам в этом портал mport.

Мужчина должен преодолеть свой страх

Упражняйся

Физические упражнения — это лучший способ для укрепления мускулатуры. 30-минутная пробежка на несколько часов избавит тебя от любого беспокойства. Все дело в том, что физические упражнения активизируют эндорфины, которые являются естественными болеутоляющими и снимающими стресс веществами. Они также уменьшают в крови содержание кортизола, который является "геном стресса".

Избавься от знакомых-нытиков

Пессимисты возле тебя не добавят уверенности. Они наоборот постараются высосать из тебя весь твой оптимизм и боевое настроение. Если тебе так и не удалось переставить их на путь истины и заставить смотреть на жизнь увереннее, то будет лучше для тебя же избавиться от таких токсичных спутников.

Обмани свое беспокойство

Необычный способ разделаться со своими тревогами – попробовать предусмотреть их заранее. Расскажи своим друзьям о том, что может тревожить тебя в будущем, в связи с какими-то определенными ситуациями. Такой способ поможет тебе "потренировать" свое тело и мозг сопротивляться симптомам наступающего беспокойства.

Обуздай свой страх, ведь впереди еще столько свершений. На пути к победе ты должен быть сильным и не оглядываться назад. Также издание "Комментарии" расскажет, как действовать, если ты не умеешь экономить.

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