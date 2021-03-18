Гороскоп на четверг 18 марта для каждого знака Зодиака

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Ольга Чародий
Овен
Гороскоп (фото из открытых источников)
Ответственный период для вас: избегайте экспериментов,
действуйте проверенными способами. Звезды рекомендуют браться только за те
дела, в которых вы полностью разбираетесь.
Телец
Будьте осторожны в обращении с финансами – возможны внезапные и
не совсем оправданные расходы. Не исключена вспышка ревности или ссора из-за
денег между партнерами по браку.
Близнецы
Духовное обновление женщин-Близнецов. Возрастет их личное
обаяние, сексуальная энергия, склонность влиять на людей. У мужчин-Близнецов
избыток энергии может вызвать неудовлетворенность
Рак
Начало дня будет сопряжено с серьезными провокациями,
приключениями или неожиданностями, которые окажутся далеко не приятными.
Избегайте резких, категоричных высказываний или разговора на повышенных тонах
Лев
Опасный день, чреватый трудностями в семейных и профессиональных
отношениях. Вы устали от однообразия и монотонности жизни. Вам необходимо
сменить обстановку.
Дева
Гороскоп на сегодня обещает, что этот день будет окрашен в
оптимистические цвета. Вероятно появление новой работы или партнеров. Однако
планеты советуют не терять чувства меры и такта.
Весы
Любителям оригинальности и экстравагантности удастся достичь
больших высот в выражении индивидуальности. Ваш богатый внутренний мир может
потребовать сегодня нетрадиционного окружения или новых ощущений.
Скорпион
Астрологический прогноз на сегодня предупреждает Скорпионов: не
ввязывайтесь в конфликты на улице, не посещайте массовых мероприятий. Вам нужно
расслабиться и в спокойной обстановке проанализировать ситуацию.
Стрелец
Любое начинание, даже самое рискованное, впоследствии принесет
хороший доход. Возможна небольшая прибыль или выгодная покупка. Личные
отношения порадуют вас своей откровенностью и теплотой
Козерог
Люди, с которыми вы познакомитесь в этот день, могут сыграть в
вашей жизни значительную роль, как положительную, так и отрицательную.
Возможно, у вас появятся новые идеи.
Водолей
Неблагоприятный день для вас, связанный с обманами в партнерских
отношениях, конфликтами с родственниками и детьми, а также ухудшением
самочувствия. Если сегодня заболеете, то болезнь будет долгой и тяжелой.
Рыбы
Судьба посылает вам очередное испытание на прочность характера.
Несущественные детали, мелкие недоразумения могут сбить вас с главных,
приоритетных направлений деятельности.
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