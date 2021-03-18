Гороскоп на четверг 18 марта для каждого знака Зодиака

Овен

Гороскоп (фото из открытых источников)

Ответственный период для вас: избегайте экспериментов, действуйте проверенными способами. Звезды рекомендуют браться только за те дела, в которых вы полностью разбираетесь.

Телец

Будьте осторожны в обращении с финансами – возможны внезапные и не совсем оправданные расходы. Не исключена вспышка ревности или ссора из-за денег между партнерами по браку.

Близнецы

Духовное обновление женщин-Близнецов. Возрастет их личное обаяние, сексуальная энергия, склонность влиять на людей. У мужчин-Близнецов избыток энергии может вызвать неудовлетворенность

Рак

Начало дня будет сопряжено с серьезными провокациями, приключениями или неожиданностями, которые окажутся далеко не приятными. Избегайте резких, категоричных высказываний или разговора на повышенных тонах

Лев

Опасный день, чреватый трудностями в семейных и профессиональных отношениях. Вы устали от однообразия и монотонности жизни. Вам необходимо сменить обстановку.

Дева

Гороскоп на сегодня обещает, что этот день будет окрашен в оптимистические цвета. Вероятно появление новой работы или партнеров. Однако планеты советуют не терять чувства меры и такта.

Весы

Любителям оригинальности и экстравагантности удастся достичь больших высот в выражении индивидуальности. Ваш богатый внутренний мир может потребовать сегодня нетрадиционного окружения или новых ощущений.

Скорпион

Астрологический прогноз на сегодня предупреждает Скорпионов: не ввязывайтесь в конфликты на улице, не посещайте массовых мероприятий. Вам нужно расслабиться и в спокойной обстановке проанализировать ситуацию.

Стрелец

Любое начинание, даже самое рискованное, впоследствии принесет хороший доход. Возможна небольшая прибыль или выгодная покупка. Личные отношения порадуют вас своей откровенностью и теплотой

Козерог

Люди, с которыми вы познакомитесь в этот день, могут сыграть в вашей жизни значительную роль, как положительную, так и отрицательную. Возможно, у вас появятся новые идеи.

Водолей

Неблагоприятный день для вас, связанный с обманами в партнерских отношениях, конфликтами с родственниками и детьми, а также ухудшением самочувствия. Если сегодня заболеете, то болезнь будет долгой и тяжелой.

Рыбы

Судьба посылает вам очередное испытание на прочность характера. Несущественные детали, мелкие недоразумения могут сбить вас с главных, приоритетных направлений деятельности.

Напомним, в общении с деловыми партнерами следует правильно выбрать момент, чтобы расставить необходимые акценты.

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