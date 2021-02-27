Как привлечь удачу на весь день: простой утренний ритуал

Если хотите, чтобы утренний подъем был для вас легким и добрым, давайте себе правильную психологическую установку. Как вы себя настроите на целый день, так его и проведете. Психологи рекомендуют после пробуждения медитировать или проводить ритуалы для привлечения удачи.

как сделать день удачным / фото: freepik

С самого утра настраивайте себя на то, что ваш день пройдет хорошо, продуктивно и будет наполнен приятными эмоциями. Помочь вам в этом может простой ритуал, а точнее небольшая гимнастика с мотивирующими словами. Попробуйте выполнять ее ежедневно и увидите, как удача и счастье начнут вам сопутствовать. Одежда при проведении ритуала должна быть свободной, чтобы не "сковывать" выход позитивной энергии в космос.

Итак, станьте ровно, поставьте руки на пояс, а ноги разведите на ширину плеч. Начните круговые движения головой, приговаривая: "Шеей кручу, удачу прикручу!". Делайте упражнение на протяжении 1-2 минут.

Затем поднимайте руки вверх, приговаривая: "Взмахи рук деньги мне принесут!". Повторяйте упражнение также 1-2 минуты.

Делайте наклоны корпуса вправо-влево, вперед-назад со словами: "Тело раз, тело два — успешны все мои дела!".

Теперь начните приседания, говоря: "Вверх-вниз приседаю – свою жизнь улучшаю!".

Психологи говорят, что таким образом вы настроите свой мозг на притягивание удачи и еще один бонус – заработаете красивое и здоровое тело.

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