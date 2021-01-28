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Пять вещей, которые никогда не следует делать утром

То, как пройдет наш день зависит в большей степени от того, что мы будем делать утром

сегодня, 20:39
Автор:

Любовь Блажко

У каждого есть свои утренние ритуалы, которые либо помогают настроиться на весь день, либо, наоборот, мешают. Но чтобы этого не произошло, предлагаем вам ознакомиться с вредными утренними привычками, которых точно следует избегать. Об этом пишет "24 канал". 

Пять вещей, которые никогда не следует делать утром

Как начинать свое утро. Фото: 24tv.ua

Негативные мысли 

Такие мысли с самого утра точно не принесут радости и не подарят положительных эмоций. Старайтесь утром наполнить себя добрыми и светлыми мыслями, которые останутся с вами на протяжении всего дня.

Спешка

Лучше встать на 15 минут раньше, чтобы спокойно собраться и не приносить в свою жизнь хаос. Спешка с самого утра, скорее всего, приведет к тому, что и весь день будет хаотичным и непредсказуемым.

Горячая вода

Умываться теплой водой – плохая идея, потому что это еще больше вас расслабит и захочется вернуться обратно в кровать. Лучше умываться прохладной водой – это и полезнее, и эффективнее.

Кофе

Большинство людей не могут представить свое утро без этого ароматного напитка. Однако на голодный желудок его пить точно не стоит, иначе могут начаться проблемы со здоровьем.

Важные решения

Сделайте так, чтобы ваше утро было спокойным и расслабленным. Чтобы вы смогли настроить себя на предстоящий день. А важные решения лучше принимать немного позже, с началом рабочего времени. 

Как сообщало издание "Комментарии", пять признаков того, что вы "отстали от жизни". Иногда возникают ситуации, в которых мы можем чувствовать себя не очень комфортно и уверенно. И внутри сразу появляется странное чувство и убеждение, будто мы "отстали от жизни". Оказывается, есть несколько признаков, по которым можно это проверить. 


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Источник: https://idea.24tv.ua/ru/jeti-5-veshhej-nikogda-ne-sleduet-delat-utrom-poslednie-novosti_n1522673
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