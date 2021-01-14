Как привлечь любовь по фэн-шуй: советы, которые работают

Если кто не знает, то фэн-шей — это философская система, основанная на поисках благоприятных потоков энергии, которые помогают находить гармонию с собой и окружающим миром. Специалисты уверены, что с помощью определенных знаний фэн-шуй можно привлечь в свой дом любовь, счастье и благополучие. Но как это сделать?

как привлечь любовь по фэн-шуй / фото: Freepik

Эксперты говорят, что важно поделить свое помещение на несколько секторов и каждый из них будет нести свою задачу и отвечать за ту или иную сторону жизни, например, здоровье, богатство, удачу, любовь и т.д. В первую очередь, с помощью компаса нужно определить юго-западную часть жилья, ведь она отвечает за отношения, брак и любовь и эту зону нужно активизировать.

Что должно находиться в этой зоне? Парные статуэтки, фигурки голубков или лебедей, либо парные вазочки. Можно поставить комнатные растения и следить за их цветущим состоянием.

Чего не должно быть в этой зоне? Не должно быть хлама, острых предметов, картин с изображением воды (вода гасит огонь любви и страсти), одиноких людей и деревьев, старых журналов и газет, а также старой мебели.

В идеале дверь спальни не должна выходить на дверь в другое помещение. Не должно быть лестницы или зеркала напротив двери в спальню. Ни в коем случае спальня не должна быть рядом с туалетом.

Правильная форма спальни – прямоугольная с ровными полами и потолком. Больше одного зеркала в спальне иметь не рекомендуется. И нельзя, чтобы в нем отражалась кровать

Чтобы обеспечить поток живительной энергии Ци, надо, чтобы спальня хорошо освещалась, но лучи солнца не должны падать на семейное ложе.

Если вы решили построить новые отношения, старую кровать и старое белье нужно убрать. Они хранят энергетику прошлых отношений, а это не хорошо. Это будет негативно влиять на ваш новый роман. Кроме того, спальню надо наполнять не только символами и талисманами, но и светлыми мыслями, надеждами и верой в лучшее.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему не стоит выключать свет в спальне во время секса.

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