Как преодолеть тоску по дому во время войны: ценные советы

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Светлана Шкурупий
Из-за
войны, которую на нашей территории развязала Российская Федерация, многие
украинцы были вынуждены покинуть свои дома и отправиться в более безопасные
регионы или другие страны. И уже прошло больше месяца. Эксперты рассказали, что
нужно делать, чтобы преодолеть тоску по дому?
Как преодолеть тоску по дому во время войны (фото из открытых источников)
В
первую очередь, тоска по своему дому и привычным вещам — это нормальная реакция
на чувство потери. Не стоит сдерживать эмоции, если вы хотите поплакать или
выговориться. Можете написать на листике бумаги то, что ощущаете, чтобы
облегчить свое состояние.
В
месте, где вы сейчас находитесь, постарайтесь создать атмосферу дома.
Напечатайте фотографии и развесьте их над стеной или купите себе предмет, какой
есть в вашем доме. Этот тот случай, когда импульсивные покупки пойдут на
пользу.
Чтобы
не думать о грустном, отвлекайте себя уборкой, чтением книг, спортом или другим
полезным делом. Также не забывайте контролировать баланс сна и режима питания.
Психологи
рекомендуют также почаще созваниваться с друзьями и родными, мечтать и
планировать, какой будет ваша жизнь после победы Украины над агрессором.
Если
понимаете, что справится с тоской и другими эмоциями довольно сложно, тогда обратитесь
за помощью к специалисту.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, трудно предсказать, когда в Украине
закончится война, но мы знаем точно, что победа будет за нами. К сожалению, мы
не может повлиять на ситуацию, но можем сохранять веру в то, что скоро все
закончится и наступит мир. Психотерапевт Наталия Портницкая подсказала, что нужно делать, чтобы не падать духом.
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