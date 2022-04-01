Как преодолеть тоску по дому во время войны: ценные советы

Из-за войны, которую на нашей территории развязала Российская Федерация, многие украинцы были вынуждены покинуть свои дома и отправиться в более безопасные регионы или другие страны. И уже прошло больше месяца. Эксперты рассказали, что нужно делать, чтобы преодолеть тоску по дому?

Как преодолеть тоску по дому во время войны (фото из открытых источников)

В первую очередь, тоска по своему дому и привычным вещам — это нормальная реакция на чувство потери. Не стоит сдерживать эмоции, если вы хотите поплакать или выговориться. Можете написать на листике бумаги то, что ощущаете, чтобы облегчить свое состояние.

В месте, где вы сейчас находитесь, постарайтесь создать атмосферу дома. Напечатайте фотографии и развесьте их над стеной или купите себе предмет, какой есть в вашем доме. Этот тот случай, когда импульсивные покупки пойдут на пользу.

Чтобы не думать о грустном, отвлекайте себя уборкой, чтением книг, спортом или другим полезным делом. Также не забывайте контролировать баланс сна и режима питания.

Психологи рекомендуют также почаще созваниваться с друзьями и родными, мечтать и планировать, какой будет ваша жизнь после победы Украины над агрессором.

Если понимаете, что справится с тоской и другими эмоциями довольно сложно, тогда обратитесь за помощью к специалисту.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, трудно предсказать, когда в Украине закончится война, но мы знаем точно, что победа будет за нами. К сожалению, мы не может повлиять на ситуацию, но можем сохранять веру в то, что скоро все закончится и наступит мир. Психотерапевт Наталия Портницкая подсказала, что нужно делать, чтобы не падать духом.

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