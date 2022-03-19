Режим ожидания: что делать, чтобы сохранить веру в победу

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Светлана Шкурупий
Трудно
предсказать, когда в Украине закончится война, но мы знаем точно, что победа
будет за нами. К сожалению, мы не может повлиять на ситуацию, но можем
сохранять веру в то, что скоро все закончится и наступит мир. Психотерапевт
Наталия Портницкая подсказала, что нужно делать, чтобы не падать духом.
Как не упасть духом и сохранить веру в победу (фото из открытых источников)
Специалист
отметила, что вера является сильным эмоциональным состоянием, жизненной силой,
которая мотивирует и дает двигаться вперед. Вера связана с доверием — способностью
полагаться на того, кому доверяешь.
На
24-й день войны могут возникать разные мысли, а психологическое состояние
ухудшаться, но нельзя падать духом, нашу веру необходимо укреплять, а для этого
стоит выполнить несколько шагов:
-
Пользуйтесь проверенной информацией о победах украинской армии, успехах
волонтеров, дипломатов и других специалистов, которые борются с противником на
всех фронтах;
-
Стройте планы на ближайшее будущее, больше мечтайте, планируйте, что сделаете
после победы;
-
Если вы верующий человек, то стоит молиться за мир, за здоровье и защиту
близких, родных и всей страны. Молитвы дают надежду и поддержку;
-
Делайте правильные психологические установки, больше говорите фразу "Мы
победим" или "После победы", чтобы поскорее наше желание
реализовалось;
-
Позволяйте себе чувствовать злость на противника, потому что это мобилизует
организм на противодействие, а также благодарность нашим защитникам — это дает
чувство стабильности.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что британский психолог Крейг Ганн
рассказал, почему нельзя справляться с паникой и страхом алкогольными напитками.
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