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Режим ожидания: что делать, чтобы сохранить веру в победу

Психотерапевт Наталия Портницкая рассказала, что нужно делать украинцам, чтобы поддерживать веру в победу

сегодня, 05:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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Трудно предсказать, когда в Украине закончится война, но мы знаем точно, что победа будет за нами. К сожалению, мы не может повлиять на ситуацию, но можем сохранять веру в то, что скоро все закончится и наступит мир. Психотерапевт Наталия Портницкая подсказала, что нужно делать, чтобы не падать духом.

Режим ожидания: что делать, чтобы сохранить веру в победу

Как не упасть духом и сохранить веру в победу (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что вера является сильным эмоциональным состоянием, жизненной силой, которая мотивирует и дает двигаться вперед. Вера связана с доверием — способностью полагаться на того, кому доверяешь.

На 24-й день войны могут возникать разные мысли, а психологическое состояние ухудшаться, но нельзя падать духом, нашу веру необходимо укреплять, а для этого стоит выполнить несколько шагов:

- Пользуйтесь проверенной информацией о победах украинской армии, успехах волонтеров, дипломатов и других специалистов, которые борются с противником на всех фронтах;

- Стройте планы на ближайшее будущее, больше мечтайте, планируйте, что сделаете после победы;

- Если вы верующий человек, то стоит молиться за мир, за здоровье и защиту близких, родных и всей страны. Молитвы дают надежду и поддержку;

- Делайте правильные психологические установки, больше говорите фразу "Мы победим" или "После победы", чтобы поскорее наше желание реализовалось;

- Позволяйте себе чувствовать злость на противника, потому что это мобилизует организм на противодействие, а также благодарность нашим защитникам — это дает чувство стабильности.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что британский психолог Крейг Ганн рассказал, почему нельзя справляться с паникой и страхом алкогольными напитками.


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Источник: https://t.me/psy_support/567
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