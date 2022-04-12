Как предотвратить конфликты и ссоры с родными во время войны

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Светлана Шкурупий
Сейчас
психика многих украинцев находится в состоянии тотального стресса и
беспокойства. Каждый день люди переживают разный спектр эмоций и справляться с
ними бывает сложно, поэтому возможны нервные срывы, даже от пустяка. Что
поможет предотвратить конфликты с близкими людьми в таких условиях?
Как предотвратить ссоры с близкими людьми (фото из открытых источников)
Люди
сейчас вышли из зоны комфорта, они не в состоянии контролировать ситуацию,
чувствуют неопределенность, страх, уныние. Часто даже невозможно удовлетворить
элементарные базовые жизненно важные потребности. Из-за этого могут
возникать конфликты.
Чтобы
держать себя в руках, прежде всего нужно осознать, что любые эмоции — это
нормально.
Следует
понимать, что сейчас подобное “нервное состояние” — это нормально. Все сейчас
находятся в эмоциональной неопределенности. Несмотря на это, нужно стараться
спокойно реагировать на раздражение, страх, гнев, слезы людей, чтобы
предотвратить конфликт. А еще очень важно простить себе определенные слабости и
срывы.
Что
я могу сделать сегодня?
Важно
задавать себе этот вопрос ежедневно, не заглядывая далеко в будущее. Нужно
придумывать, где и как вы можете быть полезны для других. Ведь бездейственное
переживание гораздо хуже, чем работа во благо.
Также,
когда мы заняты поиском того, где можно помочь и как быть полезным, остается
очень мало времени на конфликты и недовольство.
Бескорыстная
помощь другим и работа на общее благо оказывает положительное влияние на
эмоциональное состояние. Чувство вовлеченности и приобщенности к выполнению
общей цели стабилизирует эмоции, снижает тревожность, уменьшает чувство страха,
а потому делает нас менее конфликтными.
Заботьтесь
о себе. Обязательно нужно удовлетворять свои базовые потребности во сне,
еде, отдыхе, тепле, общении и уединении.Также нужно сформировать определенный
распорядок на время войны, чтобы психика понимала: есть вещи, которые вы
способны контролировать.
Отвлекаться
от боевых действий, бесконечной новостной ленты — это необходимость. Также
необходимо смеяться, радоваться чему-то во время войны и делать то, что
расслабляет, чтобы предотвратить конфликт.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, как сохранять спокойствие в тревожное время.
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