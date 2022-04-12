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Как предотвратить конфликты и ссоры с родными во время войны

Психологи рассказали, с помощью каких методов можно предотвратить ссоры и конфликты с родными во время войны

сегодня, 04:40
Автор:

Светлана Шкурупий
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Сейчас психика многих украинцев находится в состоянии тотального стресса и беспокойства. Каждый день люди переживают разный спектр эмоций и справляться с ними бывает сложно, поэтому возможны нервные срывы, даже от пустяка. Что поможет предотвратить конфликты с близкими людьми в таких условиях?

Как предотвратить конфликты и ссоры с родными во время войны

Как предотвратить ссоры с близкими людьми (фото из открытых источников)

Люди сейчас вышли из зоны комфорта, они не в состоянии контролировать ситуацию, чувствуют неопределенность, страх, уныние. Часто даже невозможно удовлетворить элементарные базовые жизненно важные потребности. Из-за этого могут возникать конфликты.

Чтобы держать себя в руках, прежде всего нужно осознать, что любые эмоции — это нормально.

Следует понимать, что сейчас подобное “нервное состояние” — это нормально. Все сейчас находятся в эмоциональной неопределенности. Несмотря на это, нужно стараться спокойно реагировать на раздражение, страх, гнев, слезы людей, чтобы предотвратить конфликт. А еще очень важно простить себе определенные слабости и срывы.

Что я могу сделать сегодня?

Важно задавать себе этот вопрос ежедневно, не заглядывая далеко в будущее. Нужно придумывать, где и как вы можете быть полезны для других. Ведь бездейственное переживание гораздо хуже, чем работа во благо.

Также, когда мы заняты поиском того, где можно помочь и как быть полезным, остается очень мало времени на конфликты и недовольство.

Бескорыстная помощь другим и работа на общее благо оказывает положительное влияние на эмоциональное состояние. Чувство вовлеченности и приобщенности к выполнению общей цели стабилизирует эмоции, снижает тревожность, уменьшает чувство страха, а потому делает нас менее конфликтными.

Заботьтесь о себе. Обязательно нужно удовлетворять свои базовые потребности во сне, еде, отдыхе, тепле, общении и уединении.Также нужно сформировать определенный распорядок на время войны, чтобы психика понимала: есть вещи, которые вы способны контролировать.

Отвлекаться от боевых действий, бесконечной новостной ленты — это необходимость. Также необходимо смеяться, радоваться чему-то во время войны и делать то, что расслабляет, чтобы предотвратить конфликт.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как сохранять спокойствие в тревожное время.


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Источник: https://vikna.tv/ru/dlia-tebe/stosunky/stress-konflikty-kak-predotvratit-ssory-mezhdu-soboj/
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