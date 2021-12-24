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Как правильно загадать желание, чтобы оно сбылось

Астролог и таролог Галина Караулова рассказала, как правильно загадывать желания, чтобы они сбывались

24 декабря 2021, 19:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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Близится Новый год, а на этот праздник принято загадывать желание, однако, чтобы оно сбылось нужно приложить усилия. Астролог Галина Караулова рассказала, что нужно сделать.

Как правильно загадать желание, чтобы оно сбылось

Как правильно загадать желание (фото из открытых источников)

Загадывайте желание в хорошем настроении

Эксперт говорит, что всякое желание нужно заряжать энергией, поэтому загадывайте его в хорошем настроении. Проникнитесь праздничной атмосферой, наполните свою голову светлыми и позитивными мыслями и на пике своей радости загадайте самое сокровенное.

Верьте в свое всемогущество 

Речь идет не о мании величия. Просто искренне поверьте в то, что ваше желание исполнится и Вселенная приложит для этого максимум усилий. Не сомневайтесь, не думайте: "а что, если…", верьте, что важнее вашего счастья нет ничего. По крайней мере, в Новый год. 

Подумайте над формулировкой

Правильно сформулируйте свое желание, потому что Вселенная не будет его додумывать за вас. Если хотите встретить любовь, то не желайте расплывчатого "Хочу встретить мужчину", потому что рискуете найти безответную любовь. Лучше попросите у мироздания чувств, на которые вам ответят взаимностью. Но помните, что сложно встретить кого-то, сидя дома, поэтому в новом году не бойтесь новых знакомств и проводите больше времени вне своего уютного гнездышка. 

Дайте желанию прорасти

Эксперт говорит, чтобы желание исполнилось, его нужно отпустить, а не зацикливаться на нем. Представьте, что мечта — это зернышко, которое вы посадили в землю, чтобы осенью собрать урожай. Оно должно дать корни, пробиться к солнцу, превратиться в красивое дерево и зацвести. А если вы будете каждый день его выкапывать, чтобы посмотреть, что с ним, то оно не вырастет. Так что загадайте свое желание, отпустите и дайте ему время, чтобы исполниться.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о пяти способах, как загадать желание в таинственную новогоднюю ночь.


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Источник: https://www.wmj.ru/otnosheniya/psihologiya/kak-zagadyvat-zhelaniya-tak-chtoby-oni-sbyvalis.htm
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