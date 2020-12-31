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Пять способов загадать новогоднее желание

Новогодняя ночь - самое время для чудес!

сегодня, 21:00
Автор:

Елизавета Черных

Новогодняя ночь — одна из самых волшебных, когда, как никогда, хочется верить в чудеса. И хотя желаний так много, выбрать самое заветное очень важно, а еще важнее, чтобы оно непременно исполнилось. Предлагаем вам пять способов, как загадать желание таинственную новогоднюю ночь:

Пять способов загадать новогоднее желание

ФОТО: Из открытых источников

Бумажный способ

Наверняка этот метод является наиболее распространенным и знакомым практически каждому. Стоит взять лист бумаги, записать на него свое желание, а затем сложить в четыре раза. Под бой курантов зажечь листик от свечи, бросить в бокал шампанского, и когда куранты пробьют 00:00, выпить залпом.

Желание на елке

На новогоднюю елку нужно повесить небольшую коробочку, где будет вложен листик с вашим желанием. За пять минут до наступления Нового года нужно взять коробку в левую руку, не снимая ее с елки, и произнесите: "Коробочка, хранишь ты мою тайну, и это неслучайно, пускай мое желание станет реальностью". Затем снимите желание с елки и держите не отпуская, пока часы не пробьют 00:00. Коробку верните на елку, а желание выбросьте в окно.

Желание под подушкой

После новогодней ночи, когда вы загадаете основное желание, напишите на клочках бумаги 12 желаний, а один лист оставьте пустым. Оставьте желания под подушкой, а на утро с закрытыми глазами достаньте одно. То, которое окажется у вас в руках — непременно сбудется в следующем году.

Виноградинки желаний

Вам следует подготовить 12 виноградинок и съедать по одной во время каждого удара курантов. При этом нужно все время про себя проговаривать одно самое заветное желание.

Телефонный звонок

Чтобы убедиться, сбудется ваше желание или нет, нужно поступить так: загадать желание и держать при себе мобильный телефон. Если после 00.00 вам поступит первый звонок от мужчины, то желание непременно исполнится.

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