Секреты хорошего родителя

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Седлецкая Татьяна
Взять
на себя ответственность. Дети принимают ограничения, которые помогают им понять и
действовать в часто запутанном мире. Покажите свою любовь, устанавливая границы
так, чтобы ваши дети могли исследовать и делать новые открытия максимально безопасно.
Мама с дочкой рисуют. Фото: instamam.ru
Не
подрезайте крылья ребенка. Миссия вашего малыша в жизни — обрести независимость. Поэтому,
когда ребенок способен сложить свои игрушки, убрать свою тарелку со стола, и
одеть себя – пусть делает это сам.
Не
пытайтесь все исправить. Дайте молодым детям шанс принять свои собственные
решения. Когда у него что-то не получается, не торопитесь спасать и исправлять
– вы должны научить ребенка самостоятельности и устойчивости.
Помните,
что дисциплина не является наказанием. Соблюдение ограничений на самом деле обучает детей, как
вести себя в мире, помогает им стать компетентными во многих вопросах.
Играйте
с детьми. Пусть они выбирают деятельность, а вы не беспокойтесь о правилах. Просто
плывите по течению и получайте удовольствие.
Читайте
книги вместе каждый день. Дети любят слушать звук голоса своих родителей. Проводить
время с ребенком и книгой – чудесный способ сблизиться, а также привить малышу
любовь к чтению.
Ежедневное
специальное время. Пусть ваш ребенок выберет деятельность, которой вы занимаетесь вместе в течение
10 или 15 минут без перерыва. Нет лучшего способа для вас, чтобы показать свою
любовь.
Поощряйте
время с папой. Наибольший неиспользованный ресурс для улучшения жизни наших детей — время
с папой
с
самого детства и как можно чаще. Дети с неравнодушными отцами лучше учатся в
школе, решают проблемы более успешно, и в целом лучше справляются с тем, что уготовила
им жизнь.
Целуйте и обнимайте своего супруга перед детьми. Ваш брак является единственным примером вашего ребенка о том, как выглядят интимные отношения. Так что ваша работа — установить большой и положительный стандарт.
Дайте себе перерыв. Задержитесь по дороге из магазина и выпейте кофе, когда слишком устали. Это не делает вас плохим родителем.
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