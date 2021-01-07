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Секреты хорошего родителя

Все еще считаете, что идеальной мамы не существует? Несколько несложных задач, выполняя которые, вы на много шагов приблизитесь к идеалу.

сегодня, 16:35
Автор:

Седлецкая Татьяна

Взять на себя ответственность. Дети принимают ограничения, которые помогают им понять и действовать в часто запутанном мире. Покажите свою любовь, устанавливая границы так, чтобы ваши дети могли исследовать и делать новые открытия максимально безопасно.

Секреты хорошего родителя

Мама с дочкой рисуют. Фото: instamam.ru

Не подрезайте крылья ребенка. Миссия вашего малыша в жизни — обрести независимость. Поэтому, когда ребенок способен сложить свои игрушки, убрать свою тарелку со стола, и одеть себя – пусть делает это сам.

Не пытайтесь все исправить. Дайте молодым детям шанс принять свои собственные решения. Когда у него что-то не получается, не торопитесь спасать и исправлять – вы должны научить ребенка самостоятельности и устойчивости.

Помните, что дисциплина не является наказанием. Соблюдение ограничений на самом деле обучает детей, как вести себя в мире, помогает им стать компетентными во многих вопросах.

Играйте с детьми. Пусть они выбирают деятельность, а вы не беспокойтесь о правилах. Просто плывите по течению и получайте удовольствие.  

Читайте книги вместе каждый день. Дети любят слушать звук голоса своих родителей. Проводить время с ребенком и книгой – чудесный способ сблизиться, а также привить малышу любовь к чтению.

Ежедневное специальное время. Пусть ваш ребенок выберет деятельность, которой вы занимаетесь вместе в течение 10 или 15 минут без перерыва. Нет лучшего способа для вас, чтобы показать свою любовь.

Поощряйте время с папой. Наибольший неиспользованный ресурс для улучшения жизни наших детей — время с папой с самого детства и как можно чаще. Дети с неравнодушными отцами лучше учатся в школе, решают проблемы более успешно, и в целом лучше справляются с тем, что уготовила им жизнь.

Целуйте и обнимайте своего супруга перед детьми. Ваш брак является единственным примером вашего ребенка о том, как выглядят интимные отношения. Так что ваша работа — установить большой и положительный стандарт.

Дайте себе перерыв. Задержитесь по дороге из магазина и выпейте кофе, когда слишком устали. Это не делает вас плохим родителем.

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Источник: https://www.parents.com/
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