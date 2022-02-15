Как понять, что мужчина вас использует: 5 важных признаков

Есть отношения, в которых мужчина умело манипулирует женщиной и использует ее, но она этого не замечает, поскольку сильные чувства к партнеру могут ее ослеплять. Психологи перечислили пять признаков, указывающих на то, что пора выходить их отношений.

Как понять, что мужчина вас использует (фото из открытых источников)

"А помнишь"

Психолог Максим Москотин отмечает, что если во время конфликта мужчина постоянно использует фразу "а помнишь", то таким образом он пытается вызвать у женщины чувство вины за ее прошлые ошибки, чтобы потом манипулировать. Это признак нездоровых отношений, в которых женщина постоянно будет чувствовать себя некомфортно.

Уничтожение самооценки

Отношения будут гармоничные только в том случае, когда партнеры будут сосредотачиваться на положительных качествах друг друга, а не недостатках. Постоянная критика убивает чувства и самооценку.

Доброта тогда, когда это нужно

Мужчины-манипуляторы вынуждают порой женщин чувствовать, что они во всем виноваты и общаются с ними плохим тоном. А моменты доброты со временем этой женщиной начинают расцениваться от него как своеобразное благословение, которое не хочется прерывать.

Секс тогда, когда не хочется

Психологи говорят, что если мужчина постоянно настаивает на сексе, несмотря на то, что женщина к нему не предрасположена, вряд ли это указывает на серьезные чувства.

"Ты должна"

В здоровых нормальных отношениях не должна звучать фраза "ты должна...". Она показывает безразличие мужчины к желаниям своей партнерши и попытку подстроить ее под себя, чтобы она стала "удобной".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что психологи перечислили привычки, которые мешают партнерам построить крепкие и гармоничные отношения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!