Как понять, что человек лжет: назван простой способ

Группа ученых из Великобритании и Нидерландов провела интересное исследование, направленное на распознавание обмана. Им удалось выяснить одну интересную деталь.

как понять, что человек вас обманывает (кадр из фильма "Теория лжи")

Специалисты пригласили для участия в эксперименте 98 мужчин, возраст которых становил 18-36 лет. Их попросили решить сложные головоломки, солгав, что на самом деле они легкие и быстро решаемые. Эта информация должна была способствовать тому, чтобы участники ловко и более изощренно лгали своим собеседникам. Перед началом исследования на каждого мужчину надели специальные датчики, которые фиксировали их движения тела.

Оказалось, что те добровольцы, которым приходилось прилагать максимум усилий, чтобы собеседник поверил в их ложь, неосознанно имитировали движения своих оппонентов. И чем сложнее был обман, тем точнее лжецы копировали поведение своих собеседников.

Эксперты говорят, что это связано с тем, что сложный обман требует большой умственной работы и тело вынуждено имитировать движения другого человека, чтобы не генерировать их самостоятельно.

В исследованиях, проводившихся до этого времени, все внимание было сфокусировано на человеке, который врет и мало кто анализировал поведение его собеседника. Но ученым удалось заполнить этот пробел и найти еще один признак, указывающий на ложь.

Напомним, ученые перечислили пять основных признаков, которые говорят о том, что собеседник вас обманывает. Стоит присмотреться к его поведению.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты назвали пять схем обмана, которые используют мошенники при трудоустройстве.

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