Пять признаков того, что собеседник вас обманывает

О человеке можно многое узнать, если правильно "читать" его поведение и жесты. Психолог Людмила Артемьева рассказала, какие признаки указывают на то, что человек пытается вас обмануть.

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Прикрывает рукой рот

Когда собеседник пытается вас обмануть, он прикрывает рот рукой. Такой неосознанный жест говорит о том, что он пытается "смягчить" свое вранье, пропустить через фильтр, так сказать. А если у человека нет причин вам врать, он вообще не будет касаться своего лица.

Часто моргает

Этот жест также помогает вычислить обманщика. Частое моргание говорит о том, что человеку неприятно вести беседу, он нервничает и хочет побыстрее завершить разговор. Такое поведение может указывать на не правдивость его слов.

Вертит что-то в руках

Когда человек врет, он выдает себя с помощью рук, которые никак не может успокоить. Ему хочется что-то вертеть, крутить или просто тереть ладошки. Таким образом, он пытается успокоиться.

Прячет глаза

Человек, который пытается вас обмануть и где-то схитрить, не сможет долго смотреть вам в глаза, он постоянно будет отводить их и концентрировать внимание на каком-то предмете. Бывает такое, что собеседник и вовсе пытается скрыть свое лицо, например, за книгой или компьютером.

Противоречит сам себе

Один из самых главных признаков вранья — несоответствие жестов и мимики человека с общей направленностью разговора. Он может кивать головой, и одновременно отрицать что-то, путается в своих словах и мыслях.

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