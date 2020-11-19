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Главная Новости Досуг психология Пять признаков того, что собеседник вас обманывает
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Пять признаков того, что собеседник вас обманывает

Согласно статистике, каждый человек ежедневно хотя бы один раз говорит неправду

сегодня, 17:25
Автор:

Светлана Шкурупий

О человеке можно многое узнать, если правильно "читать" его поведение и жесты. Психолог Людмила Артемьева рассказала, какие признаки указывают на то, что человек пытается вас обмануть.

Пять признаков того, что собеседник вас обманывает

фото из открытых источников

Прикрывает рукой рот

Когда собеседник пытается вас обмануть, он прикрывает рот рукой. Такой неосознанный жест говорит о том, что он пытается "смягчить" свое вранье, пропустить через фильтр, так сказать. А если у человека нет причин вам врать, он вообще не будет касаться своего лица.

Часто моргает

Этот жест также помогает вычислить обманщика. Частое моргание говорит о том, что человеку неприятно вести беседу, он нервничает и хочет побыстрее завершить разговор. Такое поведение может указывать на не правдивость его слов.

Вертит что-то в руках

Когда человек врет, он выдает себя с помощью рук, которые никак не может успокоить. Ему хочется что-то вертеть, крутить или просто тереть ладошки. Таким образом, он пытается успокоиться.

Прячет глаза

Человек, который пытается вас обмануть и где-то схитрить, не сможет долго смотреть вам в глаза, он постоянно будет отводить их и концентрировать внимание на каком-то предмете.  Бывает такое, что собеседник и вовсе пытается скрыть свое лицо, например, за книгой или компьютером.

Противоречит сам себе

Один из самых главных признаков вранья — несоответствие жестов и мимики человека с общей направленностью разговора. Он может кивать головой, и одновременно отрицать что-то, путается в своих словах и мыслях.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ложь негативно влияет на здоровье человека.


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Источник: https://spb.aif.ru/society/people/hvatit_lgat_10_priznakov_togo_chto_chelovek_vam_vret
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