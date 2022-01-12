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Как понравиться мужчине на первом свидании: ТОП-5 правил

Психологии рассказали, каких правил стоит придерживаться женщинам на первом свидании, чтобы понравится мужчине

12 января 2022, 23:15
Автор:

Светлана Шкурупий
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Отправляясь на первое свидании с симпатичным мужчиной, женщине определенно хочется произвести хорошее впечатление и еще больше подогреть интерес избранника к своей персоне. Чтобы все получилось, эксперты рекомендуют придерживаться следующих правил:

Как понравиться мужчине на первом свидании: ТОП-5 правил

Как понравиться мужчине на первом свидании / Фото: Depositphotos

Правило №1. Никаких кардинальных изменений

Собираясь на первую встречу с мужчиной не старайтесь кардинально "улучшить" свои внешние параметры, например, откажитесь от яркого выразительного макияжа, если раньше так не красились. Не нужно стричь или менять цвет волос, покупать туфли на шпильках, если вы привыкли к более удобной обуви. Будьте собой и не придумывайте себе новый психологический партнер. (Не превращайтесь из умницы и скромницы в стерву или наоборот). 

Правило №2. Похвалите его выбор

Постарайтесь не критиковать мужчину, если он, например, не угадал с выбором ресторана или цветов. Обязательно найдите что-то хорошее и расскажите ему об этом. Мужчинам важно слышать, что партнерша оценивает его усилия по подготовке первого свидания. 

Правило №3. Не жалуйтесь

Не стоит при первой встрече жаловаться мужчине на свои проблемы, ныть, показывать недовольство, потому что его впечатление о женщине может испортиться. Иногда человек быстро располагает к себе и ему хочется выговориться, но знайте меру.

Правило №4. Не превращайте свидание в допрос

Конечно же, на первом свидании хочется больше узнать партнера, но не превращайте встречу в допрос, ставя мужчину в неловкое положение. Не нужно спрашивать, сколько он зарабатывает, чтобы не произвести впечатление меркантильной особы и не акцентируйте внимание на подобных вопросах.

Правило №5. Забудьте о бывшем!

Психологи не рекомендуют на первом свидании рассказывать о своем бывшем, особенно какие-то гадости, потому что потенциальный партнер может "примерить" ситуацию на себя. Найдите другие темы для разговора.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как распознать негодяя на первом свидании.


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Источник: https://www.woman.ru/relations/kak-ponravitsya-muzhchine-na-pervom-svidanii-5-glavnykh-pravil-id278594/
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