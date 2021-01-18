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Главная Новости Досуг отношения Не попадите в капкан: как распознать негодяя на первом свидании
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Не попадите в капкан: как распознать негодяя на первом свидании

От таких мужчин стоит держаться подальше

сегодня, 18:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Каждой женщине хочется встретить достойного мужчину, который окружит заботой, теплом и любовью. Но психологи не советуют женщинам вестись на красивую улыбку и сладкие речи, а обратить внимание на несколько признаков, которые помогут вычислить негодяя. 

Не попадите в капкан: как распознать негодяя на первом свидании

как понять, что перед вами мужчина-негодяй / Фото: Passion.ru

Он начинает критиковать всех вокруг

Психологи рекомендуют обратить внимание на поведение мужчины. Если он с первых же минут начинает вести себя надменно, критикуя все подряд, то это не просто признак невежливости, но и того, что у мужчины явно проблемы с мировоззрением, коммуникацией и восприятием действительности. Особенно вас должно насторожить то, что он с первой встречи начинает вас разбирать "по косточкам", объясняя, что нужно в себе поменять и почему. От таких личностей стоит держаться подальше. 

Он негативно отзывается о своих бывших

Узнайте, как ваш предполагаемый избранник, отзывается о своих бывших подружках. Если он вспоминает прошлые отношения с благодарностью и уважением, или же тактично отказывается говорить на эту тему — перед вами воспитанный мужчина. Но если он при упоминании бывших подружке начинает сразу же излучать негатив и винить их во всех бедах, тогда стоит задуматься.  

Он все разговоры сводит к сексу

В таких откровенных разговорах нет ничего зазорного, но если вашего нового знакомого, интересует только ваше тело и удовлетворение своих сексуальных потребностей, то не стоит ждать от него каких-то серьезных намерений или действий. На таких мужчин лучше не тратить свое время. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие пять вещей мудрые женщины никогда не будут терпеть в отношениях.


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Источник: https://woman.rambler.ru/psychology/45617668-kak-raspoznat-negodyaya-na-pervom-svidanii-i-ne-popast-v-kapkan/
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Обусуждения

Николай

сегодня, 19:14

Кто писал этот бред ? Где находят дураков, которые пишут о собственных проблемах ?

Николай

сегодня, 19:12

Кто писал этот бред ? Где находят дураков, которые пишут о СОБСТВЕННЫХ проблемах ?

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