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Как поднять самооценку за один день: три способа

Эксперты назвали несколько способов, с помощью которых можно за один день поднять свою самооценку

21 декабря 2021, 20:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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Многие люди, к сожалению, испытывают проблемы с самооценкой. Но, если вы решили изменить свою жизнь и отказаться от самобичеваний, тогда воспользуйтесь некоторыми методами, помогающими поднять уверенность в себе. 

Как поднять самооценку за один день: три способа

Как поднять самооценку (фото из открытых источников)

Сделай доброе дело

Эксперты советуют совершать добрые дела, ведь это простой и действенный способ почувствовать себя хорошим человеком, делающим мир чуточку лучше. Можно заняться благотворительностью, стать волонтером в приюте для животных или же стать донором крови.

Попросите друзей описать ваши достоинства

Обратитесь за помощью к нескольким лучшим друзьям, которым вы доверяете и попросите их в письменной форме рассказать, за что они вас ценят и уважают. И пусть приведут к каждому пункту пример из жизни, как конкретно проявилось ваше положительное качество. После распечатайте эти послания и зачитайте вслух. Эффект вас удивит.

Преодолейте страх

Психологи советуют одолеть один из своих страхов, например, прыгните с парашютом или научитесь водить мотоцикл. Преодоление страха станет мощным толчком, который подарит веру в собственные силы и способность не пасовать перед трудностями. Но не обязательно это должно быть что-то экстремальное, главное — сделайте то, что вы раньше стеснялись или боялись сделать.

Напомним, что психологи назвали типы мужчин, которые своими действиями и словами "убивают" женскую самооценку.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что группа ученых из Британии и Австралии пришли к выводу, что генетическим путем человеку может передаваться низкая самооценка. Но помимо этого, в "подарок" от родителей можно получить и ряд других характеристик.


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Источник: https://www.wmj.ru/otnosheniya/psihologiya/5-sposobov-podnyat-samoocenku-za-odin-den.htm
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