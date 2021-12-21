Как поднять самооценку за один день: три способа

Многие люди, к сожалению, испытывают проблемы с самооценкой. Но, если вы решили изменить свою жизнь и отказаться от самобичеваний, тогда воспользуйтесь некоторыми методами, помогающими поднять уверенность в себе.

Как поднять самооценку (фото из открытых источников)

Сделай доброе дело

Эксперты советуют совершать добрые дела, ведь это простой и действенный способ почувствовать себя хорошим человеком, делающим мир чуточку лучше. Можно заняться благотворительностью, стать волонтером в приюте для животных или же стать донором крови.

Попросите друзей описать ваши достоинства

Обратитесь за помощью к нескольким лучшим друзьям, которым вы доверяете и попросите их в письменной форме рассказать, за что они вас ценят и уважают. И пусть приведут к каждому пункту пример из жизни, как конкретно проявилось ваше положительное качество. После распечатайте эти послания и зачитайте вслух. Эффект вас удивит.

Преодолейте страх

Психологи советуют одолеть один из своих страхов, например, прыгните с парашютом или научитесь водить мотоцикл. Преодоление страха станет мощным толчком, который подарит веру в собственные силы и способность не пасовать перед трудностями. Но не обязательно это должно быть что-то экстремальное, главное — сделайте то, что вы раньше стеснялись или боялись сделать.

Напомним, что психологи назвали типы мужчин, которые своими действиями и словами "убивают" женскую самооценку.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что группа ученых из Британии и Австралии пришли к выводу, что генетическим путем человеку может передаваться низкая самооценка. Но помимо этого, в "подарок" от родителей можно получить и ряд других характеристик.

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