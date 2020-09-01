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Главная Новости Досуг психология Как перестать отвлекаться и все успевать: отвечает эксперт
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Как перестать отвлекаться и все успевать: отвечает эксперт

87 процентов девушек имеют сложности с фокусировкой внимания

сегодня, 19:27
Автор:

Любовь Блажко

О том, как вернуть фокус обратно к задаче, рассказывает специалист по тайм-менеджменту Анна Всехсвятская. Об этом пишет издание segodnya.

Одно из последних исследований показало, чтобы вернуть концентрацию внимания, необходимо потратить в несколько раз больше ментальной энергии. Вывод получается следующий: постоянно отвлекаясь, человек теряет не только много времени, но и немалое количество энергии. А далее – нет настроения делать что-то дальше, потому что и так ничего невозможно успеть.

Как перестать отвлекаться и все успевать: отвечает эксперт

Как перестать отвлекаться и все успевать: отвечает эксперт. Фото: unsplash.

Интересным остается тот факт, что 87 процентов девушек имеют сложности с фокусировкой. Поэтому им требуется большое количество энергии и умение правильно ее расходовать. 

Эксперт назвала несколько наиболее эффективных способов, которые помогут стать продуктивнее и успевать больше.

Заменить сахар, кофе, алкоголь и быстрые углеводы на воду, зелень, белок и растительные жиры.

Научиться отпускать свои мысли, фокусируясь на дыхании и ощущениях.

Не забывать о регулярных перерывах между работой, чтобы мозг переключался между разными видами деятельности.

Максимально убрать все отвлекающие факторы: выключить телевизор, поставить телефон на беззвучный режим, занять чем-то полезным своих детей.

Дать себе обещание тратить на социальные сети не более 30 минут в день. А лучше запланировать это на какое-то конкретное время, чтобы лишний раз не отвлекаться.


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