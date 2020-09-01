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Что такое чувство вины и как от него избавиться

"Придумайте мне такое занятие, чтобы снять с меня грехи"

сегодня, 18:45
Автор:

Любовь Блажко

Вот бывает такое: вроде ничего плохого и не сделал, а чувство вины все равно засело где-то внутри. О том, почему оно возникает и как с ним бороться, рассказал психолог Михаил Лабковский. Об этом пишет издание segodnya.

Чувство вины – это состояние, при котором человек боится быть собой и не может поступать как ему хочется, потому что уверен, что делает плохо другим людям. 

Что такое чувство вины и как от него избавиться

Что такое чувство вины и как от него избавиться. Фото: unsplash.

Психолог утверждает, что чувство вины может возникнуть по абсолютно разным поводам: кому-то стыдно не состоять в браке в определенном возрасте; кому-то стыдно перед родителями за то, что он/она занимается самореализацией; а кто-то корит себя за то, что не смог найти "серьезную" профессию. 

В будущем это становится нашими неоправданными ожиданиями. И затем люди обращаются за помощью к психологу, чтобы тот нашел решения их проблем. 

"Ко мне как к психологу часто приходят за следующим: "придумайте мне такое занятие, чтобы снять с меня грехи", "научите хотеть замуж/жениться, если я не хочу", "наставьте на путь истинный, если я музыкант, а надо хотеть работать в офисе", - рассказывает Лабковский. 

Эксперт уверен в том, что такое поведение ведет в никуда. Поэтому уже сейчас крайне важно научиться слышать свои желания, распознавать их и воплощать в реальность. Чем раньше вы научитесь это делать, тем больше появится счастливых дней в жизни. 


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