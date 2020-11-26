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Любовь Блажко
В это неспокойное время большинство из нас легко поддаются панике, но стоит все же концентрировать свое внимание на более приятных вещах. Например, не за горами новогодние праздники, поэтому пришло время спланировать их, а также позаботиться о своем новогоднем настроении. Квалифицированный психолог Ирина Тарасова поделилась несколькими действенными советами.
Как отпустить тревогу и улучшить праздничное настроение. Фото: unsplash
Так, специалист заявила, что сейчас – это идеальное время, чтобы подумать о своем новогоднем настроении.
Получается, что все довольно просто: нужно каждый день понемногу готовиться к приближению чуда, украшая свой дом и покупая подарки близким людям. Эти, на первый взгляд, мелочи перестроят мысли на нужный лад и беспокойство понемногу начнет уходить.
Ирина акцентировала внимание на том, что не нужно пытаться сделать сразу все, а лучше ежедневно выделять полчаса свободного времени, чтобы заняться праздничной рутиной или посмотреть рождественскую комедию. Ведь настроение начинается именно с наших мыслей, резюмировала она.
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