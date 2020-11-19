kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 19.11.2020

BTC/USD

17926.07

ETH/USD

473.24

LTC/USD

82.72

НБУ 19.11.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.79

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг фильмы и сериалы Они сделают ваш вечер: лучшие фильмы для холодного декабря
commentss НОВОСТИ Все новости

Они сделают ваш вечер: лучшие фильмы для холодного декабря

Легендарные фильмы о Рождестве – это лучший способ окунуться в сказку

сегодня, 20:56
Автор:

Любовь Блажко

Большинство из нас уже с нетерпением ждет новогодние праздники, чтобы поскорее окунуться в волшебную атмосферу и почувствовать приближение чуда. И правильная подборка рождественских фильмов точно сможет в этом помочь, поэтому давайте скорее с ней познакомимся. 

Они сделают ваш вечер: лучшие фильмы для холодного декабря

Лучшие фильмы для холодного декабря. Фото: unsplash

"Один дома"

Тут наверняка и объяснять ничего не нужно, так как это любимая комедия множества людей уже на протяжении многих лет. И каждый год смотришь ее будто в первый раз, правда?

"Отпуск по обмену" рассказывает нам о 2-х женщинах, одна – из Британии, а вторая – из США. Они решают поменяться семьями на Рождество. И получается так, что каждая из них влюбляется в мужа другой.

"На месте принцессы"

Простая кухарка и будущая принцесса вдруг узнают, что они – близняшки. В итоге, каждая из них хочет  оказаться на месте другой.

"Гринч" 

Знаменитый монстр, который по-настоящему ненавидит Рождество и все, что с ним связано, вызывает у зрителей только любовь и улыбки.

"Рождественская история"

Три духа посещают Эбенезера Скруджа и отправляются с ним в путешествие по его прошлому, настоящему и будущему.

"Полярный экспресс"

Уникальный вариант и для маленьких, и для взрослых, которые не перестают верить в сказку.

"Пока ты спал"

Главная героиня влюбляется в парня, но безответно. И однажды, когда тот случайно падает на рельсы, она его спасает. Пока парень лежит без сознания, его родственники думают, что та девушка является его невестой. Как все запутанно, но интересно!

Какой фильм будете смотреть первым? 

Также издание "Комментарии" расскажет, ТОП-15 увлекательных фильмов о силе духа. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://miridei.com/idei-dosuga/kakoi-film-posmotret/10-luchshih-prazdnichnyh-filmov-dlya-holodnogo-dekabrya/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ