Они сделают ваш вечер: лучшие фильмы для холодного декабря

Большинство из нас уже с нетерпением ждет новогодние праздники, чтобы поскорее окунуться в волшебную атмосферу и почувствовать приближение чуда. И правильная подборка рождественских фильмов точно сможет в этом помочь, поэтому давайте скорее с ней познакомимся.

Лучшие фильмы для холодного декабря. Фото: unsplash

"Один дома"



Тут наверняка и объяснять ничего не нужно, так как это любимая комедия множества людей уже на протяжении многих лет. И каждый год смотришь ее будто в первый раз, правда?

"Отпуск по обмену" рассказывает нам о 2-х женщинах, одна – из Британии, а вторая – из США. Они решают поменяться семьями на Рождество. И получается так, что каждая из них влюбляется в мужа другой.

"На месте принцессы"

Простая кухарка и будущая принцесса вдруг узнают, что они – близняшки. В итоге, каждая из них хочет оказаться на месте другой.

"Гринч"

Знаменитый монстр, который по-настоящему ненавидит Рождество и все, что с ним связано, вызывает у зрителей только любовь и улыбки.

"Рождественская история"

Три духа посещают Эбенезера Скруджа и отправляются с ним в путешествие по его прошлому, настоящему и будущему.

"Полярный экспресс"

Уникальный вариант и для маленьких, и для взрослых, которые не перестают верить в сказку.

"Пока ты спал"

Главная героиня влюбляется в парня, но безответно. И однажды, когда тот случайно падает на рельсы, она его спасает. Пока парень лежит без сознания, его родственники думают, что та девушка является его невестой. Как все запутанно, но интересно!

Какой фильм будете смотреть первым?

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