Как не травмировать детскую психику - "золотое правило" разговора о травматических событиях с ребенком

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Седлецкая Татьяна
Травматическое событие – переживание, которое ведет к
тяжелому душевному кризису, стрессу, иногда депрессии. Такие события для
ребенка могут быть как радостными – свадьба, рождение нового члена семьи,
новоселье, так и подавляющими, огорчительными – болезнь, смерть близкого
человека, развод родителей, угроза жизни в определенных местах.
Разговор с ребенком. Фото: simya.24tv.ua
Зачем
говорить об этом?
Вы должны подготовить детей на теоретическом уровне о
безопасностях, которые грозят им в "большом мире", рассказать о местах, где
ребенок может столкнуться с опасностью, с целью обезопасить ребенка и научить
его правильно и быстро реагировать при видимой угрозе для жизни.
Как
говорить с малышом?
Катастрофические события имеют более распространенную
огласку, чем 20 лет назад – наши дети подвержены влиянию масс-медиа, социальным
сетям и интернета – это приводит к ежедневному увеличению числа детей,
проявляющих беспокойство в более раннем возрасте, чем их родители.
Пусть дети знают, что у вас всегда есть план. Даже если
вы готовите и учите детей тому, что необходимо делать в случае чрезвычайной
ситуации, вы должны сказать им, что взрослые будут играть ведущую роль, и что
дети могут быть уверены – им не придется нести ответственность за свою жизнь,
ведь это ваша задача.
Ребенок должен четко понимать, что он может позвонить и
обратится к соседу, члену семьи или вашему лучшему другу; знать, что есть
несколько надежных и доступных взрослых, которые могут помочь создать белее
широкую сеть безопасности для ребенка и помочь ему чувствовать себя белее
безопасно.
Также немаловажной задачей родителя является ограждение
малыша от воздействия негативных новостей из вне — сократить новости по
телевизору и в интернете. Родители должны четко знать, какую информацию и
откуда получает ребенок, чтобы понимать, как он ее воспринимает и знать, что
делать в этом случае и как можно повлиять на детское состояние.
Школьники
После того, как дети начинают ходить в школу, они узнают
о новостях и текущих событиях порой даже раньше, чем вы им рассказываете о них.
Кроме того, некоторые учителя могут принести свежие новости в класс с самыми
лучшими намерениями. Некоторые дети могут отреагировать на эти новости и
события более эмоционально, чем другие. Следите за какими-либо изменениями в
настроении своего ребенка и старайтесь быть в курсе того, что происходит вокруг
него, когда ребенок находится вне зоны вашей заботы и опеки. Затем, с помощью метода
эскалации, помогите ему почувствовать, что мир в основном является безопасным
местом.
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