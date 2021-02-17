Как не травмировать детскую психику - "золотое правило" разговора о травматических событиях с ребенком

Травматическое событие – переживание, которое ведет к тяжелому душевному кризису, стрессу, иногда депрессии. Такие события для ребенка могут быть как радостными – свадьба, рождение нового члена семьи, новоселье, так и подавляющими, огорчительными – болезнь, смерть близкого человека, развод родителей, угроза жизни в определенных местах.

Разговор с ребенком. Фото: simya.24tv.ua

Зачем говорить об этом?

Вы должны подготовить детей на теоретическом уровне о безопасностях, которые грозят им в "большом мире", рассказать о местах, где ребенок может столкнуться с опасностью, с целью обезопасить ребенка и научить его правильно и быстро реагировать при видимой угрозе для жизни.

Как говорить с малышом?

Катастрофические события имеют более распространенную огласку, чем 20 лет назад – наши дети подвержены влиянию масс-медиа, социальным сетям и интернета – это приводит к ежедневному увеличению числа детей, проявляющих беспокойство в более раннем возрасте, чем их родители.

"Обратите внимание своих детей на то, что спокойствие перевешивает хаос, — говорит детский психолог Анастасия Бирюкова, — как бы страшно не было от события, напоминайте им, что есть много хороших и спокойных дней. Говорите малышу, что этот тип события вряд ли когда-нибудь случится. Маленькие дети не должны знать всю правду, особенно если это оберегает их, позволяя чувствовать себя в безопасности".

Пусть дети знают, что у вас всегда есть план. Даже если вы готовите и учите детей тому, что необходимо делать в случае чрезвычайной ситуации, вы должны сказать им, что взрослые будут играть ведущую роль, и что дети могут быть уверены – им не придется нести ответственность за свою жизнь, ведь это ваша задача.

Ребенок должен четко понимать, что он может позвонить и обратится к соседу, члену семьи или вашему лучшему другу; знать, что есть несколько надежных и доступных взрослых, которые могут помочь создать белее широкую сеть безопасности для ребенка и помочь ему чувствовать себя белее безопасно.

Также немаловажной задачей родителя является ограждение малыша от воздействия негативных новостей из вне — сократить новости по телевизору и в интернете. Родители должны четко знать, какую информацию и откуда получает ребенок, чтобы понимать, как он ее воспринимает и знать, что делать в этом случае и как можно повлиять на детское состояние.

Школьники

После того, как дети начинают ходить в школу, они узнают о новостях и текущих событиях порой даже раньше, чем вы им рассказываете о них. Кроме того, некоторые учителя могут принести свежие новости в класс с самыми лучшими намерениями. Некоторые дети могут отреагировать на эти новости и события более эмоционально, чем другие. Следите за какими-либо изменениями в настроении своего ребенка и старайтесь быть в курсе того, что происходит вокруг него, когда ребенок находится вне зоны вашей заботы и опеки. Затем, с помощью метода эскалации, помогите ему почувствовать, что мир в основном является безопасным местом.

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