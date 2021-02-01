Детский психолог дал ответы на самые популярные вопросы о смерти, которые задают дети

Рано или поздно у всех детей возникают вопросы о смерти – это связано либо со смертью члена семьи, или ребенок просто пытается понять саму концепцию.

Мама с детьми. Фото: letidor.ru

"Не существует "идеальных" ответов на вопросы о смерти, — говорит семейный и детский психолог Анастасия Бирюкова, — самое главное — отвечать на запросы своего малыша терпеливо, доступно и настолько мягко, как это возможно. Родителям важно понять, что реакция ребенка будет серьезно отличаться от взрослой".

"Что происходит, когда человек умирает?"

Когда кто-то умирает, он не может снова вернуться к жизни. Он перестает дышать, и его тело больше не работает. Такой человек не ест, не пьет и не спит, не чувствует холод или тепло. Обычно люди и животные умирают, когда становятся очень старыми.

"Что такое похороны?"

Похороны — это церемония, помогающая всем нам попрощаться с человеком, который умер, и способ показать свою любовь к нему. Тело человека лежит в гробу, но он мертв, а не спит. Люди, которые приходят на похороны, могут приносить цветы. Многие из них будут грустить и даже плакать.

"Когда я умру?"

Мы точно не знаем, когда умрем, но большинство из нас живет долго — долго. Я ожидаю, что ты доживешь до самой старости.

"Когда ты умрешь?"

Дети часто задают вопросы, которые кажутся шокирующими для взрослых. То, что хочет спросить ваш малыш, звучит как: "Ты по-прежнему будешь обо мне заботиться?" Даже если ребенок не спрашивает прямо, разумно предвидеть беспокойство о том, насколько стабильной будет его жизнь: "Я хочу, чтобы ты знал, что я планирую быть с тобой, пока не стану очень-очень старой, а ты вырастишь, и у тебя родятся свои дети".

"Когда вернется дедушка? Он придет ко мне на день рождения?"

Хотя вы объяснили ребенку некоторые моменты о смерти, ваш малыш, возможно, еще не понял ее постоянства. Объясните как можно терпеливее: "Помнишь, что дедушка умер, и он не может вернуться. Его не будет здесь на твой день рождения, но мы о нем обязательно вспомним в этот день".

"Дядя Коля умер, потому что он сделал что-то плохое?"

Постарайтесь, чтобы ваш малыш никогда не сравнивал смерть с наказанием. Ответьте ему: "Нет, определенно нет. Дядя умер в автокатастрофе, которая была ужасной случайностью, но он не был виноват в том, что умер".

"Я помню, что когда был совсем маленьким, папа часто приходил обнять меня перед сном".

Если ваш ребенок разделяет воспоминания, которые он явно не может иметь, не исправляйте его. Это просто означает, что потерянный любимый человек для него реальный, и подобные истории приносят ему огромный комфорт.

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