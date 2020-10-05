Как и почему между двумя людьми пробегает «искра»

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Светлана Шкурупий
Бывают ситуации, когда вы знакомитесь с человеком и спустя пару минут общения понимаете, что вы подружитесь, хотя совершенно друг о друге ничего не знаете. Это и есть та "искра", которая помогает вам сблизиться. Колумбийский психолог Майя Россиньяк-Милон объяснила, из-за чего она возникает между людьми, передает BBC.
Эксперт рассказала, что при общении с незнакомым человеком может возникнуть мгновенная симпатия, поэтому разговор становится легким, происходит обмен историями, шутками и т.д. В таких случаях говорят: "Между ними пробежала искра" и это относится не только к любовной симпатии, но и дружеской. Почему так происходит?
Психолог объясняет, что важную роль играет не только человек, с которым идет беседа, но и темы, которые вы затрагиваете в разговоре. Если люди одинаково смотрят и реагируют на одни и те же вещи и больше говорят не о себе, а об окружающее мире, скорее всего, они имеют "общее осмысление мира". Если говорить проще, то чувство близости рождается благодаря совместным взглядам на жизнь.
Эксперты выяснили, что влюбленные пары, у которых есть "чувство общей реальности" намного преданнее и ближе друг к другу, потому что "переживают мир одинаково".
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