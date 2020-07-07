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Почему в отношениях полезно брать паузу

Иногда в отношениях полезен временный перерыв

сегодня, 15:35
Автор:

Светлана Шкурупий
Почему в отношениях полезно брать паузу

Бывают ситуации, когда отношения перестают приносить радость и удовольствие и превращаются в тяжелый груз. И некоторые пары решают взять перерыв, чтобы отдохнуть друг от друга. На своей страничке в Instagram психолог Виктория Игнатенко рассказала, нужно ли брать паузу в отношениях.

Эксперт объясняет, что временный перерыв в отношениях - это зрелый шаг, на который решаются не все пары. Некоторые считают, что разлука может негативно отразиться на чувствах друг к другу. Но есть ситуации, которые доказывают, что пауза в отношениях не такое уж и плохое решение. 

В первую очередь, партнеры смогут взглянуть на свои отношения со стороны. Они смогут побыть наедине с собой, чтобы разобраться в своих желаниях и чувствах. Во время расставания партнеры смогут оценить все "за" и "против" такого решения, а также почувствовать со стороны настоящую ценность своего любимого человека.

Психолог не рекомендует заводить во время перерыва роман на стороне, ведь цель "паузы" в том, чтобы разобраться в нынешних отношениях, а не начинать новые. 


Ранее издание "Комментарии" сообщало, по каким признакам можно определить, что отношения себя изжили. 


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