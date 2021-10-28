Как быть, если в жизни наступила «черная полоса»

Бывают случаи, когда в жизни начинается череда неудач и человек испытывает эмоциональное выгорание. Обычно такой период называют "черной полосой". Но как ее быстрее преодолеть?

Как бороться с черной полосой в жизни / Фото: goodfon

Эксперты говорят, что можно сначала разобраться, почему эта полоса возникла в жизни, возможно, у человека какие-то неправильные жизненные приоритеты. Например, работа занимается почти 100% его времени, в результате ухудшается здоровье и портятся отношения с второй половинкой. А может причина в негативном мышлении или неправильном образе жизни, который "бьет" по всем сферам и приводит к проблемам. В любом случае не стоит опускать руки, а попытаться выйти из этой "черной полосы".

Специалисты рекомендуют, в первую очередь, сменить на время обстановку, например, отправиться в другой город или на отдых, чтобы восстановить силы. Также полезно поделиться своими переживаниями и проблемами с близкими людьми, их поддержка и советы могут очень пригодиться.

Помните, если нельзя уйти от проблемы, то нужно изменить свое отношение к ней, принять ее как жизненный урок. Как только вы разберетесь в причинах своих неудач, составьте план действий по выходу из ситуации. И эти действия должны быть реальными и выполнимыми.

Чтобы отвлечься от грустных мыслей и "перезагрузиться" попробуйте заниматься тем, что приносит вам радость, например, посмотрите любимый фильм, займитесь творчеством, почитайте книгу и т.д.

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