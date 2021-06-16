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Главная Новости Досуг ЗОЖ Пять привычек, которые сделают вашу жизнь в 10 раз лучше
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Пять привычек, которые сделают вашу жизнь в 10 раз лучше

Психологи назвали простые привычки, которые нужно ввести в свою жизнь, чтобы сделать ее в несколько раз лучше

сегодня, 14:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Эксперты говорят, что для улучшения жизни в нее нужно ввести определенные привычки, способствующие здоровью тела и души. Чем стоит заняться?

Пять привычек, которые сделают вашу жизнь в 10 раз лучше

какие привычки сделают вашу жизнь лучше в 10 раз (фото из открытых источников)

Пробежки

Если хотите оставаться молодым и здоровым, то без спорта не обойтись. Исследователи говорят, что 10-минутная пробежка в день даже с небольшой скоростью (до 10 км/час) сокращает риск развития многих заболеваний, в частности сердечно-сосудистой системы. А еще бег и другие физические упражнения снижают тревожные симптомы и помогают расслабиться.

Циклическое голодание

Попробуйте попрактиковать циклическое голодание, суть которого состоит в том, чтобы, например, с 19.00 вечера до 11 утра (16 часов) воздерживаться от принятия пищи, но с 11 до 19 есть, сколько необходимо. Или же устраивайте себе раз в неделю разгрузочные дни.

Поднимание тяжестей

Ученые считают, что поднимание тяжестей продлевает жизнь. Результаты исследований, проведенные американскими экспертами, предполагают наличие обратной связи между вероятностью преждевременной смерти человека и объемом его мышечной массы. Также занятия тяжелой атлетикой улучшают и качество сна человека. 

Ограничение соцсетей 

Социальные сети оказывают на человека очень сильное влияние, и зачастую, оно негативное. Исследователи выяснили, что отказ от интернета делает людей счастливее, потому что они перестают сравнивать себя с другими и просто наслаждаются своей жизнью. Несомненно, соцсети помогают людям поддерживать контакты с другими людьми, но в мире множество других хороших возможностей для общения.

Время на природе

В современном мире большую часть дня люди проводят в закрытых пространствах и практически не находят времени, чтобы выйти на прогулку в парк. И это большая ошибка. Ученые говорят, что выходы на природу снимают стресс, нервное напряжение и делают людей счастливыми. Достаточно прогуляться 20-30 минут. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие две привычки влияют на здоровье сильнее других.


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Источник: https://informost.com/zdorove/5-privychek-kotorye-sdelayut-vashu-zhizn-v-10-raz-luchshe/
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