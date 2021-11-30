«Извините» или «Спасибо»: что важнее в общении с клиентами

Исследователи из США и Китая провели интересный эксперимент, в ходе которого выяснили, как лучше общаться с клиентами. Человека нужно поблагодарить за ожидания или извиниться за плохой сервис?

Что важно в общении с клиентами (фото из открытых источников)

В рамках исследования один из ученых провел опрос рядовых граждан. Так, они должны были заполнить онлайн-форму на планшете. Когда участники заканчивали отвечать на вопросы, исследователь делал вид, что произошло недоразумение и результат не зафиксирован ввиду неправильной ссылки. Однако в одной группе респондентов он говорил "спасибо за участие, я исправлю ситуацию", а в другой – "извините за некорректную ссылку, я исправлю ситуацию".

Впоследствии он предлагал волонтерам карточку с QR-кодом, которая ведет на якобы "нужный" опрос и просил заполнить его в удобное время. Опять же, одним участникам он говорил "еще раз спасибо", а другим – "еще раз простите".

Результат впечатляет: 75% из тех, кого благодарили, заполнили опрос снова. Показатель группы, перед участниками которой извинялись, составил лишь 58%.

Чем это объясняется? Ученые говорят, что формулировка "извините" фокусирует внимание на сотруднике, признающем свою вину, а это повышает шансы быть прощенным. А когда работник действует через "спасибо" – он выдвигает клиента на первый план, подчеркивая его значимость и вклад в работу сервиса. Последнему нравится, что он проявил терпение и понимание. Зачастую людям приятны комплименты относительно положительных черт характера.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что психологи назвали несколько типов "друзей", с которыми лучше прекратить общение.

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