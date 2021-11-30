logo

BTC/USD

57965.19

ETH/USD

4442.00

LTC/USD

206.84

USD/UAH

27.45

EUR/UAH

31.00

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг психология «Извините» или «Спасибо»: что важнее в общении с клиентами
commentss НОВОСТИ Все новости

«Извините» или «Спасибо»: что важнее в общении с клиентами

Группа ученых из США и Китая в ходе исследования выяснили, какую тактику в общении с клиентами лучше выбрать

сегодня, 01:05
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Исследователи из США и Китая провели интересный эксперимент, в ходе которого выяснили, как лучше общаться с клиентами. Человека нужно поблагодарить за ожидания или извиниться за плохой сервис?

«Извините» или «Спасибо»: что важнее в общении с клиентами

Что важно в общении с клиентами (фото из открытых источников)

В рамках исследования один из ученых провел опрос рядовых граждан. Так, они должны были заполнить онлайн-форму на планшете. Когда участники заканчивали отвечать на вопросы, исследователь делал вид, что произошло недоразумение и результат не зафиксирован ввиду неправильной ссылки. Однако в одной группе респондентов он говорил "спасибо за участие, я исправлю ситуацию", а в другой – "извините за некорректную ссылку, я исправлю ситуацию".

Впоследствии он предлагал волонтерам карточку с QR-кодом, которая ведет на якобы "нужный" опрос и просил заполнить его в удобное время. Опять же, одним участникам он говорил "еще раз спасибо", а другим – "еще раз простите".

Результат впечатляет: 75% из тех, кого благодарили, заполнили опрос снова. Показатель группы, перед участниками которой извинялись, составил лишь 58%.

Чем это объясняется?  Ученые говорят, что формулировка "извините" фокусирует внимание на сотруднике, признающем свою вину, а это повышает шансы быть прощенным. А когда работник действует через "спасибо" – он выдвигает клиента на первый план, подчеркивая его значимость и вклад в работу сервиса. Последнему нравится, что он проявил терпение и понимание. Зачастую людям приятны комплименты относительно положительных черт характера.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что психологи назвали несколько типов "друзей", с которыми лучше прекратить общение.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tips.ariyh.com/p/thanks-not-sorry
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!