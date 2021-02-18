Пять типов «друзей», с которыми нужно прекратить общение

Каждому человеку нужны друзья, которые поддержат в трудную минуту, будут мотивировать на новые свершения и наполнять жизнь позитивными эмоциями. Стоит посмотреть на свое окружение, действительно ли рядом такие люди? Психологи назвали несколько типов "друзей", с которыми лучше прекратить общение.

с какими людьми лучше не общаться (фото из открытых источников)

Друзья, которые рассказывают вам, что нужно делать

Советы – это хорошо, но только тогда, когда вы их просите. Но многие люди считают себя всезнайками и начинают назойливо и безапелляционно рассказывать вам, как следует жить, работать, воспитывать детей и т.д. С такими друзьями бывает очень тяжело, поэтому их лучше исключить из списка своих близких людей. Вам от этого будет только легче.

Друзья, которые заражают вас пессимизмом

Есть люди, которые лишь нагнетают ситуацию и думают о худшем. Они постоянно рассказывают, что все пропало, что все не то и не так. Такие "друзья" будут заряжать вас своим пессимистическим настроением и тормозить ваше развитие и достижение целей.

Друзья, которые врут вам

Сложно строить крепкие и доверительные дружеские отношения с тем человеком, который вас обманывает. Все начинается с маленькой лжи, несерьезной на первый взгляд, а потом она набирает масштабы. Задумайтесь, нужны ли вам рядом такие люди?

Друзья, которые осуждают вас

Не стоит тратить время на людей, которые все время осуждают вас за любые решения или поступки, они пытаются "измерить" вас с точки зрения их собственного воображаемого стандарта. К сожалению, такие друзья просто не принимают вас такими, какие вы есть на самом деле.

Друзья, которые используют вас

Есть у вас друзья, которые появляются только в тот момент, когда им что-то от вас нужно? В любое другое время, они заняты и не готовы выслушивать вас или поддержать, когда нужен дружеский совет. От таких людей нужно отдаляться, они ничего хорошего в вашу жизнь не приносят.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, насколько важны друзья во взрослой жизни.

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