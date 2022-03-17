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Их лучше избегать: какие знаки Зодиака обладают плохой энергетикой

Астрологи назвали представителей зодиакального круга, с которыми нужно быть осторожнее, потому что они обладают плохой энергетикой

сегодня, 05:30
Автор:

Светлана Шкурупий
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Есть люди с очень сложным характером, с которыми тяжело наладить коммуникацию и долго пребывать в их компании, потому что возникает чувство полного опустошения. Астрологи выделили несколько знаков Зодиака, которые могут выделять плохую энергетику.

Их лучше избегать: какие знаки Зодиака обладают плохой энергетикой

Кто из знаков Зодиака имеет плохую энергетику (фото из открытых источников)

Дева

Представители этого знака любят критиковать и указывать людям на их ошибки. Часто пессимистичный характер заставляет Дев видеть недостатки во всех и везде. Эксперты говорят, что этот знак способен подавить ауру человека и вызывать негативные эмоции. А еще Девы не доверяют людям, поэтому берут на себя ответственность в любом деле, понимая, что сделают все гораздо лучше остальных.

Рак

Люди, родившиеся под этим знаком, способны морально истощать окружающих людей, особенно, когда у Раков плохое настроение. Они выплескивают свои негативные эмоции и хотят, чтобы другие их разделили, поэтому их часто называют "токсичными" людьми.

Козерог

Этот знак довольно упрямый и хочет, чтоб все было так, как он решил. Козероги могут быть нервными, взрывными и конфликтами, когда дела идут не так, как было запланировано. В таких ситуациях, окружающие люди поглощают весь негатив, исходящий от Козерогов.

Скорпион

Представители этого знака умеют манипулировать людьми и искусно пользуются этим навыком. При ссоре с каким-то человеком Скорпион приложит много усилий, чтобы усложнить жизнь своему обидчику. После общения с этим знаком Зодиака, люди могут жаловаться на мигрень и отсутствие энергии.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что астрологи назвали три знака Зодиака, которые являются главными паникерами. Кто они?


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Источник: https://rsute.ru/1029151-astrologiya-vydelyaet-pyat-znakov-zodiaka-s-plohoj-energetikoj-kogo-luchshe-izbegat.html
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