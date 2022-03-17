Их лучше избегать: какие знаки Зодиака обладают плохой энергетикой

Есть люди с очень сложным характером, с которыми тяжело наладить коммуникацию и долго пребывать в их компании, потому что возникает чувство полного опустошения. Астрологи выделили несколько знаков Зодиака, которые могут выделять плохую энергетику.

Кто из знаков Зодиака имеет плохую энергетику (фото из открытых источников)

Дева

Представители этого знака любят критиковать и указывать людям на их ошибки. Часто пессимистичный характер заставляет Дев видеть недостатки во всех и везде. Эксперты говорят, что этот знак способен подавить ауру человека и вызывать негативные эмоции. А еще Девы не доверяют людям, поэтому берут на себя ответственность в любом деле, понимая, что сделают все гораздо лучше остальных.

Рак

Люди, родившиеся под этим знаком, способны морально истощать окружающих людей, особенно, когда у Раков плохое настроение. Они выплескивают свои негативные эмоции и хотят, чтобы другие их разделили, поэтому их часто называют "токсичными" людьми.

Козерог

Этот знак довольно упрямый и хочет, чтоб все было так, как он решил. Козероги могут быть нервными, взрывными и конфликтами, когда дела идут не так, как было запланировано. В таких ситуациях, окружающие люди поглощают весь негатив, исходящий от Козерогов.

Скорпион

Представители этого знака умеют манипулировать людьми и искусно пользуются этим навыком. При ссоре с каким-то человеком Скорпион приложит много усилий, чтобы усложнить жизнь своему обидчику. После общения с этим знаком Зодиака, люди могут жаловаться на мигрень и отсутствие энергии.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что астрологи назвали три знака Зодиака, которые являются главными паникерами. Кто они?

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