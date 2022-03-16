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Все пропало: какие знаки Зодиака чаще других поддаются панике

Астрологи назвали представителей зодиакального круга, которые чаще других поддаются панике и отчаянию

сегодня, 06:30
Автор:

Светлана Шкурупий
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Люди по-разному реагируют на неприятности и стрессовые ситуации: кто-то принимает их спокойно, а кто-то начинает нагнетать обстановку и впадать в панику. Астрологи назвали три знака Зодиака, которые являются главными паникерами, сообщает Rsute. Кто они?

Все пропало: какие знаки Зодиака чаще других поддаются панике

Какие знаки Зодиака чаще других поддаются панике (фото из открытых источников)

Рак

Представители этого знака Зодиака достаточно скрытные, они стараются избегать конфликтов и проблем, а если что-то происходит, то стараются наблюдать за этим со стороны. У Раков может начаться паника, когда кто-то начнет нарушать их личные границы, из-за этого появиться повышенная раздражительность и нервозность. А после того, как все нормализируется, Ракам потребуется время, чтобы восстановить душевное равновесие.

Весы

Людям, рожденные под этим знаком, бывает сложно выстраивать общение с окружающими.  Переживания у Весов может возникнуть из-за того, что им нужно делать какой-то выбор.  Они так сильно боятся ошибиться, что эта ответственная миссия запросто может загнать их в угол и заставить испытать чувство паники.

Рыбы

Несмотря на то, что представители этого знака, весьма душевные и чувствительные, они легко могут поддаться панике, особенно, когда не могут найти выход из какой-то ситуации. Но если Рыбы приложат усилия, то смогут быстро и легко справиться с трудностями, но иногда они прячутся в укромном месте, надеясь переждать неблагоприятный период.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что многие люди очень легко поддаются панике, стрессу и тревожности, делая себе только хуже, поскольку страдает их нервная система. Но есть представители зодиакального круга, которые поражают своей выдержкой и психологической броней. Кто они?


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Источник: https://rsute.ru/963988-kakie-znaki-zodiaka-bolshe-ostalnyh-yavlyayutsya-panikerami.html
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