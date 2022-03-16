Все пропало: какие знаки Зодиака чаще других поддаются панике

Люди по-разному реагируют на неприятности и стрессовые ситуации: кто-то принимает их спокойно, а кто-то начинает нагнетать обстановку и впадать в панику. Астрологи назвали три знака Зодиака, которые являются главными паникерами, сообщает Rsute. Кто они?

Какие знаки Зодиака чаще других поддаются панике (фото из открытых источников)

Рак

Представители этого знака Зодиака достаточно скрытные, они стараются избегать конфликтов и проблем, а если что-то происходит, то стараются наблюдать за этим со стороны. У Раков может начаться паника, когда кто-то начнет нарушать их личные границы, из-за этого появиться повышенная раздражительность и нервозность. А после того, как все нормализируется, Ракам потребуется время, чтобы восстановить душевное равновесие.

Весы

Людям, рожденные под этим знаком, бывает сложно выстраивать общение с окружающими. Переживания у Весов может возникнуть из-за того, что им нужно делать какой-то выбор. Они так сильно боятся ошибиться, что эта ответственная миссия запросто может загнать их в угол и заставить испытать чувство паники.

Рыбы

Несмотря на то, что представители этого знака, весьма душевные и чувствительные, они легко могут поддаться панике, особенно, когда не могут найти выход из какой-то ситуации. Но если Рыбы приложат усилия, то смогут быстро и легко справиться с трудностями, но иногда они прячутся в укромном месте, надеясь переждать неблагоприятный период.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что многие люди очень легко поддаются панике, стрессу и тревожности, делая себе только хуже, поскольку страдает их нервная система. Но есть представители зодиакального круга, которые поражают своей выдержкой и психологической броней. Кто они?

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