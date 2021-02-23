Гороскоп на вторник, 23 февраля

Сегодняшний день для многих знаков Зодиака пройдет в спокойствии и по-домашнему. Однако некоторым всё же рекомендуется некая встряска и вечер в кругу шумной компании друзей.

Гороскоп на 23 февраля - фото:

ОВЕН

Как и многие другие знаки, вы должны рассматривать этот день как идеальный день для размышлений и общения. Все, что вы держали в себе, теперь должно быть рассказано всему миру. В любви сегодня сделайте все возможное, чтобы сохранить мир.

ТЕЛЕЦ

Проверьте свое финансовое положение. Вероятно, ваш выбор может оказаться больше, чем вы думаете, как с точки зрения того, что вы можете сделать, чтобы максимизировать свой доход, так и касательно того, чтобы заключить сделку или две.

БЛИЗНЕЦЫ

К тому времени, когда вы проснетесь сегодня утром, Луна должна вступить в новый и полезный цикл. Прежде всего, постарайтесь исправить ситуацию дома и настаивайте на том, чтобы ваши желания выполнялись! Люди, которые думают, что им все сойдет с рук, скоро поймут, насколько они неправы.

РАК

В следующие сорок восемь часов вы должны стремиться проводить как можно больше времени наедине с собой. Цель — не просто побыть в одиночестве, но дать себе возможность дать волю своему воображению и вернуться с ответом на текущую дилемму. На работе обращайте внимание на все мелкие факты, иначе вы упустите важную деталь.

ЛЕВ

Сегодняшний день не принесет вам особо никаких изменений. Решить все проблемы за один день – не самая лучшая идея. Поэтому не пытайтесь сегодня разобрать кучу накопившихся вопросов и дел. Лучше уделите время шопингу или же проведите вечер в компании друзей.

ДЕВА

Перед тем, как сделать выбор, хорошо подумайте и не рубите с плеча. Любые задачи и важные вопросы сегодня нужно решать мирно и спокойно. Найдите для себя увлекающее занятие, которое сможет отвлечь вас от дурных мыслей.

ВЕСЫ

Если вы можете спланировать будущее путешествие прямо сейчас, вы окажете себе большую услугу и поставите себе цель, к которой нужно стремиться. У вас все еще есть секреты, но вскоре все изменится.

СКОРПИОН

Финансовый сектор вашего солнечного гороскопа уже несколько лет находится во вдохновляющей, хотя и сомнительной ситуации, поэтому неудивительно, что вы снова катаетесь по денежным американским горкам. Сегодня не стоит давать кому-либо в долг деньги. Но и самому не стоит их в долг брать.

СТРЕЛЕЦ

Золотое правило в бизнесе — всегда сначала думать, а потом тратить. В настоящий момент вы склонны действовать импульсивно, принимая во внимание только мгновенные впечатления, но в то время, когда на карту может быть поставлено так много всего, вам следует быть немного осторожнее.

КОЗЕРОГ

Правило всех личных отношений — доверять другим людям только тогда, когда они показали, какими они есть на самом деле. Это не потому, что кто-то пытается ввести вас в заблуждение, а потому, что внешность — не то, чем кажется. Ваши интуитивные антенны должны работать сверхурочно.

ВОДОЛЕЙ

Лучший подход к решению профессиональных и организационных проблем — проявить как можно более творческий подход. Это означает, что вы должны быть готовы порвать с рутиной и настаивать на том, чтобы ваши личные навыки преобладали над традиционными способами ведения дел.

РЫБЫ

Дом часто является лучшим убежищем, местом, где вы можете и развлечься и отдохнуть. Так оно и должно быть сегодня, хотя домашнее уединение, похоже, будет чередоваться со вспышками постоянного общения с разными людьми в течение всего дня.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о трёх знаках Зодиака, которым стоит обратить внимание на здоровье на этой неделе, а также о том, почему плохую новость лучше сообщать первой.





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