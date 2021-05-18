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Главная Новости Досуг психология Гороскоп на вторник, 18 мая, для каждого знака Зодиака
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Гороскоп на вторник, 18 мая, для каждого знака Зодиака

День благоприятен для активного отдыха, физических нагрузок, прогулок, новых знакомств

сегодня, 06:45
Автор:

Ольга Чародий

Овен

Гороскоп на вторник, 18 мая, для каждого знака Зодиака

Гороскоп (фото из открытых источников)

Этот день лучше посвятить делам, которые уже начаты и требуют быстрого завершения. Возможны неприятные известия. Вполне вероятен серьезный конфликт с особой противоположного пола. 

Телец

День отмечен достижением успеха в различных деловых операциях. Они будут не очень сложными, но зато и не следует ожидать большой прибыли. Обратите внимание на приметы.

Близнецы

Возможно, сегодня вам посчастливится решить проблемы, которые не покидали вас на протяжении последних дней. Попробуйте реализовать задуманное новыми методами или с другими партнерами. 

Рак

Неблагоприятный день для коммерческой деятельности и заключения финансовых сделок. Просчитайте свои возможные расходы и реальные доходы: это поможет вам эффективно решить все хозяйственные вопросы

Лев

Этот день имеет негативные тенденции – разрушение, катастрофы, аварии. Необходимо быть предельно внимательными, не предоставлять детям полную свободу действий, позаботиться о старшем поколении родственников.

Дева

День благоприятен для активного отдыха, физических нагрузок, прогулок, новых знакомств. Хорошее время для наведения порядка в бумагах, делах, для начала ремонта или благоустройства. 

Весы

Жизненный потенциал Весов сегодня на высоком уровне. Творческий порыв и вдохновение, реализованные в этот день, могут вознести вас на новые, ранее недосягаемые высоты. Хороший день для коллективных занятий, общения.

Скорпион

Нельзя отказывать в просьбах, проявлять жадность, эгоизм. Рекомендуется жертвовать, советовать и прислушиваться к советам. Не исключено, что многие Скорпионы возобновят дружбу с теми, с кем отношения долгое время не ладились.

Стрелец

Благоприятный день для людей искусства, науки. Звезды настроены к вам благосклонно. Не исключено, что с помощью друзей или влиятельного покровителя вам удастся создать некую стартовую площадку для будущих успехов.

Козерог

Пассивный, тяжелый день. Ничего нового не предпринимайте. Занимайтесь повседневными, текущими делами. Козероги, заболевшие в этот день, с большим трудом справится с недугом.

Водолей

Тяжелый день для мужчин-Водолеев. Вероятные трудности возникнут по вине самого Водолея, особенно если он окажется в сфере фатальных влияний, зависимости от обстоятельств и материальной стороны жизни. 

Рыбы

Вас ждет обычный трудовой день. Чтобы удержать удачу, многим представителям данного знака нужно определить границы своих достижений, укрепиться на завоеванных позициях и стараться не пускать на свою территорию суетливых, завистливых и агрессивных людей.

 Напомним, актуальный гороскоп на эту неделю имеет положительный прогноз для представителей разных знаков Зодиака. Узнайте, что ждет именно вас 17 — 23 мая 2021, передает Радио Maximum. Что же звезды прогнозируют для вас.


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