Гороскоп на вторник, 18 мая, для каждого знака Зодиака

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Ольга Чародий
Овен
Гороскоп (фото из открытых источников)
Этот день лучше посвятить делам, которые уже начаты и требуют
быстрого завершения. Возможны неприятные известия. Вполне вероятен серьезный
конфликт с особой противоположного пола.
Телец
День отмечен достижением успеха в различных деловых операциях.
Они будут не очень сложными, но зато и не следует ожидать большой прибыли.
Обратите внимание на приметы.
Близнецы
Возможно, сегодня вам посчастливится решить проблемы, которые не
покидали вас на протяжении последних дней. Попробуйте реализовать задуманное
новыми методами или с другими партнерами.
Рак
Неблагоприятный день для коммерческой деятельности и заключения
финансовых сделок. Просчитайте свои возможные расходы и реальные доходы: это
поможет вам эффективно решить все хозяйственные вопросы
Лев
Этот день имеет негативные тенденции – разрушение, катастрофы,
аварии. Необходимо быть предельно внимательными, не предоставлять детям полную
свободу действий, позаботиться о старшем поколении родственников.
Дева
День благоприятен для активного отдыха, физических нагрузок,
прогулок, новых знакомств. Хорошее время для наведения порядка в бумагах,
делах, для начала ремонта или благоустройства.
Весы
Жизненный потенциал Весов сегодня на высоком уровне. Творческий
порыв и вдохновение, реализованные в этот день, могут вознести вас на новые,
ранее недосягаемые высоты. Хороший день для коллективных занятий, общения.
Скорпион
Нельзя отказывать в просьбах, проявлять жадность, эгоизм.
Рекомендуется жертвовать, советовать и прислушиваться к советам. Не исключено,
что многие Скорпионы возобновят дружбу с теми, с кем отношения долгое время не
ладились.
Стрелец
Благоприятный день для людей искусства, науки. Звезды настроены
к вам благосклонно. Не исключено, что с помощью друзей или влиятельного
покровителя вам удастся создать некую стартовую площадку для будущих успехов.
Козерог
Пассивный, тяжелый день. Ничего нового не предпринимайте.
Занимайтесь повседневными, текущими делами. Козероги, заболевшие в этот день, с
большим трудом справится с недугом.
Водолей
Тяжелый день для мужчин-Водолеев. Вероятные трудности возникнут
по вине самого Водолея, особенно если он окажется в сфере фатальных влияний,
зависимости от обстоятельств и материальной стороны жизни.
Рыбы
Вас ждет обычный трудовой день. Чтобы удержать удачу, многим
представителям данного знака нужно определить границы своих достижений,
укрепиться на завоеванных позициях и стараться не пускать на свою территорию
суетливых, завистливых и агрессивных людей.
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