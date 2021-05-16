Гороскоп на неделю 17 - 23 мая 2021 (прогноз для всех знаков Зодиака)

Актуальный гороскоп на эту неделю имеет положительный прогноз для представителей разных знаков Зодиака. Узнайте, что ждет именно вас 17 — 23 мая 2021, передает Радио Maximum. Что же звезды прогнозируют для вас?

Гороскоп (фото из открытых источников)

Овен

Овнов в новой неделе ожидает немало приятных неожиданностей, а также вдохновения сворачивать горы. Поэтому важно попробовать распланировать свое время, чтобы успеть и заниматься работой, и хобби, и просто делать перерывы для отдыха.

Телец

Тельцам мая продолжает приносить позитив, свежие впечатления и просто желание не сидеть на месте. Поэтому не ищите объяснений, почему-то не стоит делать. Вы можете значительно больше, поэтому самое время показать это не только другим, но и себе. Ловите удачу за хвост.

Близнецы

Близнецам уже так хочется лета, что они готовы как можно скорее распрощаться с маем. Но не стоит недооценивать этот месяц, ведь он позволит вам выйти на совершенно новый уровень. Это может касаться не только романтических приключений, но и работы.

Рак

Ракам астрологи советуют на этой неделе обратить внимание на вещи, которые им очень хочется сделать, но список "но" слишком длинный. Не ищите идеальное время для воплощения своих желаний и мечтаний. Посвящайте больше времени себе, а уже потом другим.

Лев

У Львов новую неделю мая будет очень насыщенным, но они уже привыкли к бешеному ритму. Единственное, что будет совсем не лишним, так это устраивать перерывы. Пауза на ароматный кофе без лишних гаджетов или просто на обед с дорогими людьми. Даже такие мелочи могут зарядить настроением.

Дева

Девы не хотят видеть полноценную картину событий, но сейчас им придется посмотреть на ситуацию вокруг. Стоит понимать, что далеко не все можно контролировать. Поэтому значительно легче разбираться с проблемами, которые вам под силу, не теряя силы и пыл. Конец недели будет солнечным и приятным.

Весы

Весам май принесет еще больше вдохновения, поэтому использовать его — иди на преступление. Поэтому поднимайтесь из комфортных диванов и планируйте свое время так, чтобы не возникало желания закрыться от мира. Разнообразьте жизни.

Скорпион

Скорпионам не нужно доказывать, что они прирожденные лидеры, но новая неделя может вдохновить еще больше работать над собой. Поэтому бойтесь изучать что-то новое, просить совет и просто идите к цели. Зона комфорта мешает приближаться к мечтам.

Стрелец

Стрельцы своей харизмой будут сваливать всех наповал, поэтому неделю будет очень удачным для улучшения отношений. Но не стоит перегибать, ведь избыточность никогда не помогает. В рабочих вопросах же стоит прислушаться и к окружающим, а не только к внутреннему голосу.

Козерог

Козероги умеют так распланировать свой день, что иногда трудно поверить в то, что они до сих пор стоят на ногах. Поэтому на этой неделе внесите в свой планер еще и отдых. Без него вам вряд ли удастся выдерживать бешеный темп, который начнется уже летом.

Водолей

Водолеям не лишним будет окунуться в мир новых впечатлений, но без ущерба для отношений. Поэтому оставьте мелкие драмы для дешевых романов и обратите внимание на путешествия, обновление дома и просто приятные вечера в кругу друзей. Такие вещи позволят улучшить производительность.

Рыбы

Рыбам астрологи советуют постепенно покидать свой комфортный мир и возвращаться в реальный мир. Он не всегда приятный, но сейчас вы теряете много крутых возможностей и моментов, скрываясь от всего и всех. Время учиться открываться и открывать.

Напомним, гороскоп на грядущее лето обещает некоторым знакам Зодиака много успеха. Читайте и узнайте, кто из этих счастливчиков.

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