Гороскоп на вторник, 17 августа, для каждого знака Зодиака

Овен

Гороскоп (фото из открытых источников)

Сегодня будьте осторожны – возможны нервные срывы. Не переоценивайте свои силы и возможности, они не безмерны. Занимайтесь старыми делами, не пытайтесь строить новых планов. Вероятны разногласия, которые могут привести к полному разрыву отношений. Будьте внимательны к своим любимым.

Телец

Вам противопоказаны коллективный труд, встречи, переговоры или поездки, иначе вы обречены на неудачи. Вероятны разногласия, которые могут привести к полному разрыву отношений.

Близнецы

Вам пойдет на пользу посещение храма. Благоприятный день для установления деловых контактов, заключения брака. У женщин-Близнецов усилится интуиция, благодаря которой им удастся правильно оценить ситуацию и принять верные решения. Суета и накопившиеся долги помешают позитивным переменам.

Рак

Благоприятный день для творческой деятельности, обмена информацией и опытом работы. День обещает быть насыщенным интересными событиями и в личной жизни. Сегодня вы можете рассчитывать на помощь близких людей.

Лев

День будет весьма благоприятен для сделок, заключения договоров, командировок. Звезды советуют воздержаться от экспериментов и действовать старыми, давно проверенными способами. Постарайтесь простить нанесенные вам обиды. Не обращайте внимания на мелкие неприятности – пройдет время, и все уладится. Усилится интуиция. Возможны вещие сны.

Дева

Сегодня избегайте двойственности. Желание "загрести жар чужими руками" в очередной раз доведет до срывов в отношениях с коллегами по работе и близкими людьми. Вторую половину дня посвятите собственному здоровью и поддержанию хорошей рабочей формы.

Весы

Не назначайте никаких деловых встреч, так как по принципиальным вопросам будет чрезвычайно трудно прийти к общему мнению с партнерами. Сложно сконцентрировать внимание, сосредоточиться. Ваше отношение к близким будет отличаться неоправданной резкостью. Держите себя в руках, не допуская срывов. Велика вероятность заболеваний и несчастных случаев.

Скорпион

В этот день звезды рекомендуют засучить рукава и энергично взяться за что-нибудь новенькое. Не исключено, что у вас появится возможность завязать серьезные отношения с представителями противоположного пола. Но остерегайтесь слишком романтических приключений, которые могут иметь нежелательные последствия.

Стрелец

День накопления информации и планирования новых дел. Не исключены интересные предложения со стороны руководства, получение вознаграждения, претворение в жизнь самых необычных и сокровенных желаний. Творческим людям будут сопутствовать вдохновение и успех.

Козерог

Сегодня рискованные дела не принесут выгоды. Безинициативных и слабовольных людей ждут проблемы с реализацией планов и идей, конфликты с партнерами, ухудшение материального положения и состояния здоровья. Вас будут коробить грубость и хамство окружающих вас людей.

Водолей

Ваши инициативность, решительность и дипломатичность будут способствовать в делах и семейных отношениях. Поэтому не откладывайте решение проблем на завтра. День благоприятный для судебных дел, деловых контактов, заключения брака, зачатия.

Рыбы

Первая половина дня будет насыщена энергией, положительными эмоциями. Она пройдет в благотворном дружеском и деловом общении. Но к вечеру вы останетесь недовольны собой. Возможно, эта хандра принесет вам некоторую пользу, заставив задуматься над вечными вопросами.

Напомним, актуальный гороскоп на эту неделю имеет положительный прогноз для представителей разных знаков Зодиака. Узнайте, что ждет именно вас 16-22 августа 2021 года.

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