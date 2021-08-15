Гороскоп на эту неделю 16 - 22 августа 2021: прогноз для всех знаков Зодиака

Актуальный гороскоп на эту неделю имеет положительный прогноз для представителей разных знаков Зодиака. Узнайте, что ждет именно вас 16 — 22 августа 2021. Новая неделя августа будет не менее жарким и активным для большинства знаков Зодиака, чем предыдущая. Но некоторым удастся и поработать, и отдохнуть, передает Радио Maximum. Что же звезды прогнозируют для вас? Читайте гороскоп, чтобы быть готовым любых неожиданностей судьбы.

Гороскоп (фото из открытых источников)

Овен

Овнов ожидает довольно насыщенная неделя, поэтому не лишним будет взяться за планирование ключевых дел. Это позволит избавиться от лишнего раздражения и успеть еще и получить хорошие эмоции. Поэтому не ленитесь, берите ситуацию в свои руки и идите вперед.

Телец

У Тельцов впереди также довольно активный период в жизни, когда дел будет достаточно, но и энергии на них также хватает. Конечно, при условии, что вы будете периодически делать перерывы и заниматься тем, что доставляет удовольствие именно вам. Больше позитива и меньше самокритики.

Близнецы

Близнецы в новом недели августа почувствуют, как им хочется кардинально менять свою жизнь, но для этого придется приложить немало усилий. Ну и на результат также будет не сразу, поэтому не раздражайтесь, если сразу не замечаете его.

Рак

Ось кому повезет с вдохновением, так это Ракам. Их желание творить будет таким сильным, что даже превзойдет любовь отдыхать. Поэтому ловите волну энергии и двигайтесь к новым целям. У вас все получится.

Лев

У Львов еще одна летняя неделя сочетает в себе и приключения, и работу, и отдых. Такой формат нравится представителям этого знака Зодиака, поэтому хорошее настроение гарантировано. Старайтесь поддерживать свой моральный дух на нужном уровне и не поддаваться на провокации.

Дева

Девам астрологи советуют на этой неделе сосредоточить внимание на тех делах, которые они давно откладывали. Среди них и такие, которые не хочется делать, и такие, которые хотелось, но почему не сейчас. Хотели знак от судьбы? Вот он, начинайте браться за свои списки целей.

Весы

Весы в новом недели наберутся вдохновения и, наконец, почувствуют, что движутся в правильном направлении. Конечно, впереди не самая дорогая, но вам удастся дойти до своих целей гораздо быстрее, чем кажется.

Скорпион

Скорпионам астрологи рекомендуют на этой неделе заняться самообразованием и расширением мировоззрения. Вам нравится получать новые знания и сразу же применять их на практике. Поэтому этот период еще и положительно скажется на вашем самочувствии.

Стрелец

Стрельцы, наконец, получат шанс отдохнуть и получить новые яркие эмоции. Конечно, для этого необходимо будет правильно распределить свое время, а также не пытаться сбросить на кого-то ответственность. Не игнорируйте у своих близких, которым также нужно хотя бы немного вашего внимания.

Козерог

Козероги в новом недели августа чувствовать себя значительно счастливее, ведь положительные вибрации и характер будут постоянно с ними. Поэтому не обращайте внимания, если что-то идет не по плану. Иногда плыть по течению приятно, если дела сами прибегают.

Водолей

Водолеям астрологи советуют на этой неделе избегать людей, которые могут желать им зла. Если чувствуете, что встречи вас лишают энергии и сил, то пора распрощаться с такими персонами. Старайтесь окружить себя теми, кто дарит позитив.

Рыбы

Рыбам на этой неделе категорически запрещено углубляться в негатив и зацикливаться только на неудачах. Вы талантливы и достойно, не прячьтесь за спинами других, покажите себя во всей красе. Это же касается и личной жизни.

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