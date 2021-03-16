Гороскоп на вторник 16 марта для каждого знака Зодиака

Гороскоп. Фото kolobok.ua

Овен

Превратности судьбы могут помешать вам реализовать задуманное. Возможно, что ситуация сложится таким образом, что вам придется решать множество вопросов одновременно.

Телец

Гороскоп на сегодня рекомендует Тельцам решительно действовать во всем и не выпускать инициативу из своих рук. Не бойтесь браться за любую работу, хотя реализовать свои планы будет непросто.

Близнецы

В общении с деловыми партнерами следует правильно выбрать момент, чтобы расставить необходимые акценты. Займитесь планированием своей деятельности, в результате которой вероятно улучшение социального положения.

Рак

Стремление к высоким недосягаемым идеалам может сочетаться с возрастанием тревожного состояния, недовольством работой или достигнутыми результатами. Звезды рекомендуют проявлять осмотрительность по отношению к своему здоровью и в отношениях с близкими людьми

Лев

Вероятны неожиданные события, результат которых покажется вам несправедливым. Возможно, всплывут старые долги или обязательства, о которых вы забыли.

Дева

День обретения внутренней свободы, озарения, радости бытия. Накопленный жизненный опыт и духовный потенциал Дев старшего поколения будет требовать анализа и систематизации.

Весы

Жизненный потенциал Весов сегодня начинает расти. Вам будет легко справиться с самыми сложными задачами, которые казались неразрешимыми. Творческие люди смогут раскрыть свой потенциал.

Скорпион

День, отражающий вашу внутреннюю сущность. Он может сложиться двояко. Возможны неудачи из-за потакания собственным слабостям, рассеянности, эгоизма.

Стрелец

Вы можете почувствовать потребность в общении с родителями, давними друзьями или в посещении памятных для вас мест.

Козерог

Будьте осторожны. Хотя у вас нет прямых врагов, вероятно проявление агрессии со стороны незнакомых людей. В общении с коллегами и старшими родственниками соблюдайте сдержанность.

Водолей

Звезды предупреждают, что вы должны уделить внимание духовному совершенствованию, укреплению собственного здоровья и здоровья близких людей

Рыбы

Сегодня Рыбам следует быть осмотрительнее в профессиональной сфере деятельности. Занимайтесь старыми делами, не пытайтесь строить новых планов.

Напомним, 13 марта не стоило переоценивать свои силы.

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