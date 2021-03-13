Гороскоп на субботу 13 марта для каждого знака Зодиака

Овен

Гороскоп. Фото kolobok.ua

Возможно, сегодня вы сможете победить в себе сомнение и слабость перед искушениями. Не исключены события, которые проверят вашу жизненную устойчивость.

Телец

В этот день нерешенные проблемы будут постоянно напоминать о себе. Вероятны тяжелые потери, которые отразятся на вашей судьбе.

Близнецы

Сегодня вероятны значительные перегрузки, как физические, так и нервные. Не все Близнецы смогут справиться с возникшей ситуацией. Не рекомендуется начинать серьезные деловые переговоры

Рак

Этот день может пройти под знаком защиты своих интересов. Многие Раки могут испытывать осложнения с партнерами. Потребуется внимательно следить за выполнением соглашений, вести себя мудро и тактично.

Лев

Первая половина дня будет символизировать интуитивную работу, трансформацию энергии космоса. Возрастут удачливость, способности к реализации мыслей и идей. Усилятся защитные возможности организма.

Дева

Рекомендуется критическое отношение к своей деятельности, в результате чего вы отчетливо увидите свои достоинства и недостатки. Не исключено, что сегодня вам не придется отдохнуть

Весы

Сегодня не следует переоценивать свои силы. День неблагоприятен для вступления в брак, зачатия, крупных приобретений. Вы можете ощутить, что ваших жизненных сил и личной энергетики недостаточно.

Скорпион

Сегодня не исключено известие, которое может в корне изменить всю вашу жизнь. Многим представителям данного знака придется сделать тяжелый выбор. Вполне вероятно, что он будет неверным.

Стрелец

Сегодня может появиться уникальная работоспособность, в результате чего вы будете способны добиться небывалых успехов во всем

Козерог

Козероги могут впасть сначала в беспочвенный оптимизм, который резко сменится меланхолией.

Водолей

Планомерная деятельность предыдущего дня приведет к небольшим, но перспективным изменениям.

Рыбы

Установится равновесие и ясность мыслей. Сегодня вы сможете стать хозяином ситуации. Благоприятны крупные приобретения, вложение денег и коммерческие операции.

Напомним, м ногие будут рады погрузиться в новую интересную, захватывающую работу. Необходимо только рассчитать силы.

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