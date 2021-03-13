Гороскоп на субботу 13 марта для каждого знака Зодиака

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МЕНЮ
Ольга Чародий
Овен
Гороскоп. Фото kolobok.ua
Возможно, сегодня вы сможете победить в себе сомнение и слабость перед
искушениями. Не исключены события, которые проверят вашу жизненную
устойчивость.
Телец
В этот день нерешенные проблемы будут постоянно напоминать о себе. Вероятны
тяжелые потери, которые отразятся на вашей судьбе.
Близнецы
Сегодня вероятны значительные перегрузки, как физические, так и нервные. Не
все Близнецы смогут справиться с возникшей ситуацией. Не рекомендуется начинать
серьезные деловые переговоры
Рак
Этот день может пройти под знаком защиты своих интересов. Многие Раки могут
испытывать осложнения с партнерами. Потребуется внимательно следить за
выполнением соглашений, вести себя мудро и тактично.
Лев
Первая половина дня будет символизировать интуитивную работу, трансформацию
энергии космоса. Возрастут удачливость, способности к реализации мыслей и идей.
Усилятся защитные возможности организма.
Дева
Рекомендуется критическое отношение к своей деятельности, в результате чего
вы отчетливо увидите свои достоинства и недостатки. Не исключено, что сегодня
вам не придется отдохнуть
Весы
Сегодня не следует переоценивать свои силы. День неблагоприятен для
вступления в брак, зачатия, крупных приобретений. Вы можете ощутить, что ваших
жизненных сил и личной энергетики недостаточно.
Скорпион
Сегодня не исключено известие, которое может в корне изменить всю вашу
жизнь. Многим представителям данного знака придется сделать тяжелый выбор.
Вполне вероятно, что он будет неверным.
Стрелец
Сегодня может появиться уникальная работоспособность, в результате чего вы
будете способны добиться небывалых успехов во всем
Козерог
Козероги могут впасть сначала в беспочвенный оптимизм, который резко
сменится меланхолией.
Водолей
Планомерная деятельность предыдущего дня приведет к небольшим, но
перспективным изменениям.
Рыбы
Установится равновесие и ясность мыслей. Сегодня вы сможете стать хозяином
ситуации. Благоприятны крупные приобретения, вложение денег и коммерческие
операции.
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