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Главная Новости Досуг психология Гороскоп на субботу 13 марта для каждого знака Зодиака
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Гороскоп на субботу 13 марта для каждого знака Зодиака

Сегодня не следует переоценивать свои силы

сегодня, 05:55
Автор:

Ольга Чародий

Овен

Гороскоп на субботу 13 марта для каждого знака Зодиака

Гороскоп. Фото kolobok.ua

Возможно, сегодня вы сможете победить в себе сомнение и слабость перед искушениями. Не исключены события, которые проверят вашу жизненную устойчивость. 

Телец

В этот день нерешенные проблемы будут постоянно напоминать о себе. Вероятны тяжелые потери, которые отразятся на вашей судьбе.

Близнецы

Сегодня вероятны значительные перегрузки, как физические, так и нервные. Не все Близнецы смогут справиться с возникшей ситуацией. Не рекомендуется начинать серьезные деловые переговоры

Рак

Этот день может пройти под знаком защиты своих интересов. Многие Раки могут испытывать осложнения с партнерами. Потребуется внимательно следить за выполнением соглашений, вести себя мудро и тактично.

Лев

Первая половина дня будет символизировать интуитивную работу, трансформацию энергии космоса. Возрастут удачливость, способности к реализации мыслей и идей. Усилятся защитные возможности организма. 

Дева

Рекомендуется критическое отношение к своей деятельности, в результате чего вы отчетливо увидите свои достоинства и недостатки. Не исключено, что сегодня вам не придется отдохнуть

Весы

Сегодня не следует переоценивать свои силы. День неблагоприятен для вступления в брак, зачатия, крупных приобретений. Вы можете ощутить, что ваших жизненных сил и личной энергетики недостаточно.

Скорпион

Сегодня не исключено известие, которое может в корне изменить всю вашу жизнь. Многим представителям данного знака придется сделать тяжелый выбор. Вполне вероятно, что он будет неверным.

Стрелец

Сегодня может появиться уникальная работоспособность, в результате чего вы будете способны добиться небывалых успехов во всем

Козерог

Козероги могут впасть сначала в беспочвенный оптимизм, который резко сменится меланхолией. 

Водолей

Планомерная деятельность предыдущего дня приведет к небольшим, но перспективным изменениям.

Рыбы

Установится равновесие и ясность мыслей. Сегодня вы сможете стать хозяином ситуации. Благоприятны крупные приобретения, вложение денег и коммерческие операции.

 Напомним, многие будут рады погрузиться в новую интересную, захватывающую работу. Необходимо только рассчитать силы. 


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Источник: https://mixnews.lv/
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