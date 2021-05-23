Гороскоп на воскресенье, 23 мая, для каждого знака Зодиака

Овен

Гороскоп (фото из открытых источников)

Остерегайтесь неожиданных проблем в личной жизни. Постарайтесь критично отнестись к собственным недостаткам и не выдвигать партнеру повышенных требований. У вас прекрасная интуиция, которая поможет найти выход из самой запутанной ситуации.

Телец

Существует вероятность улучшить свое материальное положение или избежать козней противников. Во второй половине дня возможно ухудшение самочувствия, депрессия, головная боль.

Близнецы

Звезды предостерегают мужчин-Близнецов от активных физических нагрузок и коллективных мероприятий. Вечером возможно плохое самочувствие. Нежелательно злоупотреблять спиртными напитками, увлекаться мясными блюдами и острыми приправами. Женщин-Близнецов ждет интересная встреча

Рак

Ошибочные представления о партнере или неверная оценка ситуации могут повлечь за собой финансовые потери. В делах сердечных предвидится неожиданное осложнение.

Лев

День неблагоприятен для коллективных действий – полезна только индивидуальная работа, однако не следует терять чувства реальности: вероятно, многие ваши планы несбыточны, а излишняя уверенность в своих силах может создать множество неприятностей.

Дева

У большинства Дев вероятно новое соблазнительное знакомство, но не спешите к очередным любовным победам – возможно, вы принимаете желаемое за действительное.

Весы

Активный, творческий день, который пройдет достаточно напряженно. Сегодня постарайтесь вести себя более сдержанно – не увлекайтесь заманчивыми предложениями, избегайте случайных знакомств, не пускайтесь в рискованные предприятия.

Скорпион

Жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению. Вероятны травмы, крупные проблемы с посторонними людьми или представителями органов власти. Не исключено обострение отношений с домашними или размолвка с друзьями. Не идите на поводу страстей, сдерживайте эмоции.

Стрелец

Сегодня следует избегать активных действий, неоправданного риска, соблазнов и искушений. По всей вероятности, в этот день вас будут окружать общий покой и созерцательность.

Козерог

Вероятно, сегодня в личных отношениях вам следует придерживаться старых, проверенных способов: избегайте нововведений или разговора на повышенных тонах – и успех будет за вами.

Водолей

Сегодня ожидайте хорошей новости или приятной встречи. Избегайте самокопания или, наоборот, повышенных претензий к партнеру. Приглашение в гости подарит новых друзей, которые, быть может, будут впоследствии очень дорожить вами.

Рыбы

Влияние планет на ваш знак зодиака может обусловить ссору или скандал с любимым человеком. От вас зависит – произойдет полный разрыв отношений или нет. Сегодня лучше не раздражаться и держать себя в руках.

Напомним, ранее сообщали про гороскоп на субботу, 22 мая, для каждого знака Зодиака.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!