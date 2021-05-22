Гороскоп на субботу, 22 мая, для каждого знака Зодиака

Овен

Скорее всего сегодня любые начинания обречены на провал. Вам лучше остановиться и внимательно осмотреться по сторонам. Сон может оказаться вещим и исполнится в ближайшее время.

Телец

У Тельцов сегодня вероятны серьезные перемены в личной жизни. Чувство ответственности за себя и близких людей приведет к успеху.

Близнецы

Партнерские отношения с представителями противоположного пола будут сегодня весьма плодотворными и принесут взаимное удовлетворение. Одиноких представителей знака ждут многообещающие встречи, интересные, но непродолжительные знакомства.

Рак

Звезды не советуют сегодня начинать серьезные деловые переговоры – не исключено, что вам придется решать домашние и личные проблемы.

Лев

День тяжелый, чреватый ошибками в сфере профессиональной деятельности и недоразумениями в личных отношениях. Неблагоприятный день для общения с партнерами, учебы, начала нового дела. Сегодня постарайтесь избегать обещаний, ненужных разговоров и работы с документами.

Дева

Напряженный день, требующий серьезного отношения к делам. Распределите приоритеты и смело идите к заданной цели, но старайтесь не проявлять излишних амбиций или, наоборот, самоуничижения.

Весы

Весам гороскоп на сегодня советует сосредоточиться на главном и постараться не отвлекаться на мелочи. Вероятно, проблемы или исправление ошибок в сфере профессиональной деятельности отнимут все ваше время.

Скорпион

Серьезные помехи в работе, козни недоброжелателей или собственные ошибки затруднят продвижение к цели. В любовных отношениях намечается некоторый подъем, однако неожиданное известие заставит на некоторое время забыть о любовных приключениях

Стрелец

Убежденность в своей правоте и убедительность в доводах может привести к успеху в любом деле. Закрепитесь на достигнутых позициях и не претендуйте на большее, иначе ваше желание главенствовать, самоуверенность могут вызвать протест со стороны близких или родственников.

Козерог

Гороскоп на сегодня сулит вам знакомство с новыми партнерами или успех в карьере. Вы сможете в полной мере проявить свой творческий потенциал. Вероятно, ваш авторитет заметно укрепится.

Водолей

Этот день несет с собой трудности в общении или бытовые хлопоты. Испытания, уготованные вам судьбой, легче переносить рядом с близким человеком или доверенным лицом, чей совет может оказаться очень ценным.

Рыбы

Благоприятный день для начала любого дела, общения, семейных отношений. Вероятно, сегодня вы сможете решить важные проблемы или исправить старые ошибки. Велика вероятность нового знакомства или романтических приключений.

Напомним, мы ранее писали о г ороскопе на пятницу, 21 мая, для каждого знака Зодиака.

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