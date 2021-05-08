Гороскоп на субботу, 8 мая, для каждого знака Зодиака

Овен

Гороскоп (фото из открытых источников)

Некоторая суета и необходимость активного участия во многих делах могут вывести вас сегодня из душевного равновесия. Отдых в обществе детей, интересная беседа с давними приятелями станут лучшим лекарством от усталости.

Телец

Опасный день, чреватый трудностями в семейных и профессиональных отношениях. Вы устали от однообразия и монотонности жизни. Вам необходимо сменить обстановку, иначе снижение жизненного потенциала повлечет за собой негативные изменения в судьбе.

Близнецы

Гороскоп на сегодня обещает, что этот день будет окрашен в оптимистические цвета. Вероятно появление новой работы или партнеров. Однако планеты советуют не терять чувства меры и такта.

Рак

Любителям оригинальности и экстравагантности удастся достичь больших высот в выражении индивидуальности. Ваш богатый внутренний мир может потребовать сегодня нетрадиционного окружения или новых ощущений.

Лев

Астрологический прогноз на сегодня предупреждает Львов: не ввязывайтесь в конфликты на улице, не посещайте массовых мероприятий. Вам нужно расслабиться и в спокойной обстановке проанализировать ситуацию.

Дева

День неблагоприятен для установления новых отношений. Не пытайтесь торопить события или изменить привычный распорядок дня. С недоверием отнеситесь к заманчивым предложениям, не пускайтесь в авантюры.

Весы

Любое начинание, даже самое рискованное, впоследствии принесет хороший доход. Возможна небольшая прибыль или выгодная покупка. Личные отношения порадуют вас своей откровенностью и теплотой.

Скорпион

Люди, с которыми вы познакомитесь в этот день, могут сыграть в вашей жизни значительную роль, как положительную, так и отрицательную. Возможно, у вас появятся новые идеи, которые могут тоже двояко повлиять на ваше мироощущение.

Стрелец

Неблагоприятный день для Стрельцов, связанный с обманами в партнерских отношениях, конфликтами с родственниками и детьми, а также ухудшением самочувствия.

Козерог

Жизненный потенциал сегодня имеет тенденцию к снижению, поэтому возможны обострения хронических заболеваний, опасны перегрузки, неоправданный риск. Сведите до минимума свои обязанности.

Водолей

Энергетический потенциал Водолеев будет ослаблен. Быть может, события будут развиваться не совсем так, как вы этого хотели. К сожалению, повлиять на их ход вам вряд ли удастся. Велика вероятность депрессии.

Рыбы

День благоприятен для переосмысления прошлого. Духовное и нравственное очищение будет способствовать миру и покою в семье. Усиливаются аура и способность влиять на окружающих и на предстоящие события.

Напомним, ж изненная энергия сегодня находится в неустойчивом состоянии. Не рекомендуется расширять сферу деятельности, заниматься новыми делами или давать советы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!