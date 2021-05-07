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Главная Новости Досуг психология Гороскоп на пятницу, 7 мая, для каждого знака Зодиака
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Гороскоп на пятницу, 7 мая, для каждого знака Зодиака

Рекомендуется осмотрительность в отношениях с начальством

сегодня, 06:30
Автор:

Ольга Чародий

Овен

Гороскоп на пятницу, 7 мая, для каждого знака Зодиака

Гороскоп (фото из открытых источников)

Жизненная энергия сегодня находится в неустойчивом состоянии. Не рекомендуется расширять сферу деятельности, заниматься новыми делами или давать советы. Не исключено, что день придется посвятить своему партнеру, семье и домашнему уюту.

Телец

Ответственный период для Тельцов: избегайте экспериментов, действуйте проверенными способами. Звезды рекомендуют браться только за те дела, в которых вы полностью разбираетесь. 

Близнецы

Судьба опять готовит вам испытания. Возможно, именно сегодня вас настигнут нерешенные проблемы или отложенные дела, для разрешения которых потребуются значительное время или финансовые траты. 

Рак

Ракам сегодня необходимы ответственность в поступках, противостояние соблазнам и искушениям. Следует заниматься только самыми неотложными делами, гнать дурные мысли, избегать темноты. 

Лев

Гороскоп на сегодня не рекомендует Львам заниматься активной деятельностью, заключать сделки, планировать новые дела. Новые идеи и планы обречены на провал. Вероятно, на работе вас просто завалят делами, но огорчаться по этому поводу не стоит.

Дева

Рекомендуется осмотрительность в отношениях с начальством. Полезно пересмотреть свой бюджет. В этот период вы сможете повысить популярность и обрести уверенность в завтрашнем дне.

Весы

Сегодня любые ваши действия могут обернуться против вас, поэтому постарайтесь в этот нелегкий день не принимать кардинальных решений, иначе рискуете испортить отношения с коллегами

Скорпион

День благоприятный для обращения к начальству и в вышестоящие инстанции. Главное – хладнокровно проанализировать ситуацию и утвердиться в собственной правоте. 

Стрелец

В этот день вы можете смело браться даже за те дела, о которых имеете самое смутное представление. 

Козерог

Если в результате духовной работы вам удастся избавиться хотя бы от одного отрицательного качества характера, это будет означать победу над собой и начало совершенствования. 

Водолей

Все задуманное может воплотиться в жизнь. Противопоказаны коллективные мероприятия. Отложите прием гостей на более поздний период, так как вы сейчас находитесь не в лучшей форме. 

Рыбы

Жизненная активность достигает кульминационной точки. Смело двигайтесь вперед – прирожденная мягкость и внешнее обаяние помогут разрешить разного рода конфликты.

 Напомним, финансовое благополучие давно является одной из основополагающих составляющих спокойной человеческой жизни. В наше неспокойное время мы не всегда способны располагать собственными деньгами, однако изо всех сил стараемся это делать.


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Источник: https://mixnews.lv/
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