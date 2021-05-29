Гороскоп на субботу, 29 мая, для каждого знака Зодиака

Овен

Гороскоп (фото из открытых источников)

Нестабильное психоэмоциональное состояние может на время исчезнуть. Наиболее сложные вопросы урегулируются, как вам покажется, сами по себе. Благоприятны поездки, творческие встречи, контакты на всех уровнях.

Телец

Критический день, чреватый трудностями в личной жизни и осложнениями в общении с друзьями и родственниками. Ищите способы укрепления собственных позиций, проявляйте инициативу и настойчивость. Неожиданное препятствие, связанное с кознями недругов, может сказаться на достижении поставленных целей.

Близнецы

Жизненный потенциал на высоком уровне, возрастают сексуальная потенция, интуиция, однако незаконченные дела, неприятное известие или проблемы в личной жизни не дадут вам сегодня полноценно отдохнуть.

Рак

Этот день отмечен возрастанием жизненной силы до кульминационной точки. Полезны физический труд, занятия спортом. Благоприятно начинать курс оздоровления, давать в долг, делать подарки.

Лев

Сегодня вы можете почувствовать потребность в отдыхе, хотя вряд ли вам удастся расслабиться. Вероятны события или известия, которые благотворно скажутся на вашем настроении и самочувствии.

Дева

Не исключено, что именно сегодня начнется период, связанный с духовным ростом, определением приоритетов и умением правильно направлять свою энергию. Вероятен успех, который будет предопределен верной оценкой ситуации, умением устанавливать необходимые связи и достигать цели с минимальными усилиями.

Весы

Сегодня может случиться нечто, что серьезно повлияет на ваши дела или состояние здоровья. Разногласия, упрямство в отстаивании своего мнения или нежелание прислушаться к доводам партнера нарушат равновесие и доверительную обстановку.

Скорпион

Ваши дипломатичность и умение прощать ошибки могут создать благоприятные условия для укрепления семейного комфорта или материального благосостояния. Однако ваш жизненный потенциал так высок, что вам будет сложно объективно оценить положение вещей или истинное отношение к вам партнера.

Стрелец

Начало дня потребует принятия важных решений в личной жизни. Сегодня вполне возможны серьезные перемены: как положительные, так и отрицательные. Может случиться и так, что вы прекратите все отношения с партнером или, наоборот, обретете гармонию и радость.

Козерог

Судьба по-прежнему проверяет вашу выдержку, целеустремленность, верность жизненным принципам. Любые планы, социальные контакты, личные встречи будут носить кратковременный характер и впоследствии негативно отразятся на продвижении по служебной лестнице или финансовом успехе.

Водолей

Сейчас вряд ли произойдет что-то такое, что выбьет вас из состояния равновесия. Сил и энергии для достижения намеченных целей вполне хватит. Время благоприятно как для общения, так и для отдыха.

Рыбы

День крайне неблагоприятный. Неожиданные неприятности могут значительно усложнить отношения с друзьями. Не переоценивайте свои возможности – проявите больше практичности и реализма, иначе вам не миновать поражения.

Напомним, благоприятный день для общения с партнерами, решения личных проблем. Полезны физические нагрузки. Не исключены приятные новости, связанные с близкими людьми или успехом в любовных делах

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