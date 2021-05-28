Гороскоп на пятницу, 28 мая, для каждого знака Зодиака

Овен

Гороскоп (фото из открытых источников)

Благоприятный день для общения с партнерами, решения личных проблем. Полезны физические нагрузки. Не исключены приятные новости, связанные с близкими людьми или успехом в любовных делах.

Телец

Благоприятный день для обращения к начальству, в общественные организации или судебно-правовые учреждения. Интуиция поможет вам распознать людей, а предприимчивость, осмотрительность и корректность – наладить взаимопонимание с начальством или чиновниками.

Близнецы

Ни в коем случае не участвуйте в делах, связанных с риском или азартом, не полагайтесь на случайную удачу – успех принесут только тщательно продуманные и взвешенные действия. В любом мероприятии сегодня не рассчитывайте на помощь или совет со стороны, только вы сами сможете помочь себе.

Рак

Сегодня вы сможете успешно реализовать себя в предпринимательской, финансовой деятельности. На работе много новых дел, с которыми справиться можете только вы. Ваши активность и деловитость будут отмечены начальством или партнерами по бизнесу.

Лев

День тяжелый, связанный с активной борьбой, отстаиванием своих принципов, самозащитой. В семейных отношениях или в общении с партнером возможны проблемы. Усилится противопоставление с окружающим миром.

Дева

Весьма вероятно, что на пороге новое увлечение. Особая, неуловимая прелесть и тактичность в общении привлечет внимание и интерес мужчин. Этот день, вероятно, подарит вам встречу, которая может со временем закончиться браком.

Весы

День несет как положительные, так и отрицательные тенденции. Материальное положение останется прежним, несмотря на вашу возросшую деловитость. Но не нужно слишком огорчаться, это ненадолго. Круг ваших знакомых пополнится людьми, общение с которыми будет весьма продолжительным и плодотворным.

Скорпион

Вероятны неожиданное получение прибыли, находка ценной вещи или выигрыш. Хороший день для раздумий, анализа прошлых поступков, долгосрочного планирования.

Стрелец

Будьте готовы к серьезным проблемам. В жизни следует соизмерять желаемое с действительным. Вы способны завоевать самые неприступные вершины и достичь невероятных успехов, однако не торопите события и не беритесь за то, чего не сможете сделать.

Козерог

Возможно, вас ждет увлекательное путешествие или неожиданное знакомство, которое запомнится надолго и принесет массу приятных ощущений. Следует посвятить день решению материальных проблем и всему тому, что связано с личным благосостоянием. Избегайте повышенного тона в общении с детьми.

Водолей

Жизненный потенциал имеет тенденцию к понижению, поэтому тщательно планируйте предстоящие дела – существует опасность быть обманутым или понести существенные финансовые потери.

Рыбы

Сегодня вам следует несколько умерить честолюбивые устремления и активность в сфере профессиональной деятельности. Избыток жизненной энергии может оказаться для вас разрушительным: возможно, чрезмерно усилится самомнение, появится эксцентричность, под влиянием которой вы можете совершить опрометчивый поступок или принять скоропалительное решение.

Напомним, день благоприятен для деловых контактов или эмоциональных привязанностей. Вероятно известие или событие, которое заставит серьезно задуматься над проблемами личной жизни.

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