Гороскоп на субботу, 28 августа, для каждого знака Зодиака

Овен

Гороскоп (фото из открытых источников)

День серьезных провокаций. Вас будут обвинять в том, чего вы не делали. Взаимопонимание в этот день полностью отсутствует. Исход различных споров будет непредсказуем. Будьте предельно осторожными. Не исключены обманы и недобросовестность со стороны людей, от которых вы зависите. Этот день не совсем благоприятен для зачатия ребенка.

Телец

Это самый неподходящий день для начала нового дела, долговременного планирования, решения житейских вопросов. Есть опасность быть обманутыми или обворованными. Постарайтесь также избегать в этот период скопления людей и не посещайте общественных мест.

Вот, вам захочется решать самые сложные задачи. В это время вы сможете раскрыть свои творческие таланты, даже если ваша работа лишена творчества, а также добиться успеха в том, о чем втайне всегда мечтали и что может сделать вас, как вам кажется, по-настоящему счастливым.

Лев

Поберегите себя сегодня. Этот день характеризуется обострением хронических заболеваний. Возможно, у вас появятся новые покровители. Близкие люди окажут вам поддержку и помощь, и вы еще раз убедитесь в их преданности. Отправляйтесь за город, там вы сможете хорошо отдохнуть и набраться сил. День хорош для покупок.

Рак

Хороший день для раздумий, анализа прошлых поступков, медитации. Вероятно, вы получите неожиданное известие, которое осложнит взаимоотношения в вашей семье. Будьте готовы к серьезным проблемам. В жизни следует соизмерять желаемое с действительным. Не беритесь за то, что не сможете сделать, так как потом это ляжет тяжким бременем на ваши плечи. Избегайте переутомления, которое может крайне неблагоприятно отразиться на здоровье.

Дева

День активной борьбы и столкновений. На работе сегодня вероятны сложности, мелкие стычки с сослуживцами. Будьте осторожны при переходе улицы, остерегайтесь аварий, травм на работе, если суббота для вас не выходной.

Весы

Ваша активность несколько снизится. Если вы захотите каким-то образом отличиться, не стоит усердствовать – все равно вам этого сделать не удастся. Постарайтесь уладить старые дела, а смелые проекты оставьте на более подходящее время. Не забудьте о детях, вы получите огромное удовольствие от общения с ними.

Скорпион

Этот день проходит под знаком духовного дурмана, расщепления сознания, отравления. Обман или клевета тайных недоброжелателей затруднит движение к намеченным целям. Вероятны финансовые потери, эмоциональные срывы. Не исключено, что из-за неосторожных высказываний или легкомысленных действий вы станете мишенью для нападок.

Стрелец

Новые мысли или действия, направленные на повышение благосостояния, могут быть перечеркнуты, несдержанность в общении – принести разочарование. Звезды предостерегают от физических нагрузок и коллективных мероприятий.

Вечером возможно плохое самочувствие. Нежелательно злоупотреблять спиртными напитками, увлекаться мясными блюдами и острыми приправами. Постарайтесь сконцентрироваться на положительных мыслях, отрешиться от обид или уязвленного самолюбия.

Козерог

Неблагоприятный день, особенно для мужчин-Козерогов. Жизненный потенциал на очень низком уровне. Постарайтесь не назначать на первую половину дня важных встреч, совещаний. Из-за эмоционально напряженного фона вам будет крайне сложно договориться с партнерами и коллегами.

Лучше подведите черту под старыми планами, делами, контрактами. Существует вероятность непредвиденных трат или финансовых потерь. Лучше отдыхайте в эту субботу по возможности.

Водолей

Неблагоприятный день, связанный с несбывшимися ожиданиями, напрасными надеждами, непорядочностью в партнерских отношениях, конфликтами с родственниками и детьми. Вероятно некоторое ухудшение самочувствия. Сегодня любое заболевание будет иметь длительный, затяжной характер. Нельзя стричь волосы, употреблять тяжелую пищу, смотреть в зеркало.

Напомним, а ктуальный гороскоп на эту неделю имеет положительный прогноз для представителей разных знаков Зодиака. Узнайте, что ждет именно вас 23 — 29 августа 2021

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